MIDES confirma las próximas fechas de pago de Red de Oportunidades, 120 a los 65 y SENAPAN

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) publicó el calendario correspondiente a los próximos desembolsos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) durante 2026.

Tema de interés: Calendario del segundo pago de la quincena de julio a servidores públicos

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Los pagos corresponden a los beneficiarios de los programas:

Red de Oportunidades.

Ángel Guardián.

120 a los 65.

SENAPAN.

Pago por Tarjeta Clave Social

Los beneficiarios que reciben el subsidio mediante Tarjeta Clave Social cobrarán en las siguientes fechas:

Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre de 2026 .

del . Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre de 2026.

Pago en áreas de difícil acceso

Para los beneficiarios que residen en comunidades de difícil acceso, el cronograma será el siguiente:

Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre de 2026 .

del . Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2026.

El MIDES recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para conocer los puntos de pago, horarios y cualquier actualización relacionada con el proceso.