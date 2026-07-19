PANAMÁ Nacionales -  19 de julio de 2026 - 08:50

MIDES confirma las próximas fechas de pago de Red de Oportunidades, 120 a los 65 y SENAPAN

El MIDES dio a conocer el calendario de pagos 2026, conozca las fechas para los beneficiarios que cobran por Tarjeta Clave Social y en áreas de difícil acceso.

MIDES confirma las próximas fechas de pago 

MIDES confirma las próximas fechas de pago 

MIDES

Los pagos corresponden a los beneficiarios de los programas:

  • Red de Oportunidades.
  • Ángel Guardián.
  • 120 a los 65.
  • SENAPAN.

Pago por Tarjeta Clave Social

Los beneficiarios que reciben el subsidio mediante Tarjeta Clave Social cobrarán en las siguientes fechas:

  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre de 2026.
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre de 2026.

Pago en áreas de difícil acceso

Para los beneficiarios que residen en comunidades de difícil acceso, el cronograma será el siguiente:

  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre de 2026.
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2026.

El MIDES recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para conocer los puntos de pago, horarios y cualquier actualización relacionada con el proceso.

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