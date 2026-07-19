MIDES confirma las próximas fechas de pago de Red de Oportunidades, 120 a los 65 y SENAPAN

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) publicó el calendario correspondiente a los próximos desembolsos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) durante 2026.
Los pagos corresponden a los beneficiarios de los programas:
- Red de Oportunidades.
- Ángel Guardián.
- 120 a los 65.
- SENAPAN.
Pago por Tarjeta Clave Social
Los beneficiarios que reciben el subsidio mediante Tarjeta Clave Social cobrarán en las siguientes fechas:
- Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre de 2026.
- Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre de 2026.
Pago en áreas de difícil acceso
Para los beneficiarios que residen en comunidades de difícil acceso, el cronograma será el siguiente:
- Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre de 2026.
- Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2026.
El MIDES recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para conocer los puntos de pago, horarios y cualquier actualización relacionada con el proceso.