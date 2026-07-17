Panamá Nacionales -  17 de julio de 2026 - 11:31

MIDES anuncia calendario de pago de la pensión vitalicia para los héroes del 9 de Enero

El MIDES informó que la pensión vitalicia beneficia a los 95 hombres y mujeres que protagonizaron la gesta patriótica del 9 de enero de 1964.

MIDES anuncia calendario de pago de la pensión vitalicia.

MIDES anuncia calendario de pago de la pensión vitalicia.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que, a partir del 30 de julio de 2026, el pago de la pensión vitalicia se realizará mensualmente. Esta medida forma parte del compromiso del Gobierno Nacional de garantizar una atención más oportuna y digna a los héroes del 9 de enero de 1964.

La disposición beneficia a los 95 hombres y mujeres que protagonizaron la gesta patriótica, quienes ahora recibirán sus recursos de manera periódica, lo que facilitará la planificación de sus gastos y contribuirá a su bienestar.

El MIDES, en alianza con el Banco Nacional, moderniz&oacute; el pago de la pensi&oacute;n vitalicia.

El MIDES, en alianza con el Banco Nacional, modernizó el pago de la pensión vitalicia.

Los pagos mensuales iniciarán el 30 de julio de 2026 y continuarán de manera regular, conforme al calendario establecido por la institución:

  • Lunes 31 de agosto

  • Miércoles 30 de septiembre

  • Viernes 30 de octubre

  • Lunes 30 de noviembre

  • Miércoles 30 de diciembre

Este cambio en la modalidad de pago responde al interés de la institución de fortalecer la atención que brinda a este grupo de panameños, reconociendo su aporte histórico en la defensa de la soberanía nacional.

Calendario de pago de la pensi&oacute;n vitalicia.

Calendario de pago de la pensión vitalicia.

El pasado mes de junio, el MIDES, en alianza con el Banco Nacional de Panamá, modernizó el pago de esta pensión vitalicia mediante la implementación del sistema de transferencia electrónica de fondos (ACH). Cada beneficiario recibirá B/.1 200.00 mensuales bajo este mecanismo, lo que garantizará mayor puntualidad en los desembolsos y brindará comodidad a quienes, por su avanzada edad, requieren procesos más ágiles.

La pensión vitalicia fue creada mediante la Ley 163 de 2020 y reglamentada por la Resolución N.° 293 de 2024.

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