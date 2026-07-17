Minsa pide denunciar actos de vandalismo contra instalaciones de salud en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró el llamado a la ciudadanía para proteger y denunciar los actos de vandalismo contra las instalaciones de salud, al advertir que estos hechos afectan la continuidad de los servicios y ponen en riesgo la atención oportuna de los pacientes.

La entidad señaló que los daños ocasionados a la infraestructura y el robo de equipos impactan directamente el funcionamiento de los centros médicos en distintas regiones del país.

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MINSA: Vandalismo afecta la atención médica

El jefe del Departamento de Organización y Desarrollo de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, Romualdo Navarro, explicó que estos actos provocan interrupciones en la prestación de los servicios.

Según detalló, las principales consecuencias incluyen:

Suspensión parcial o total de la atención.

Retrasos en diagnósticos y tratamientos.

Afectación de las actividades de promoción y prevención.

Limitaciones en los servicios especializados, como rehabilitación.

¿Qué daños se han registrado?

El Minsa indicó que entre las afectaciones más frecuentes se encuentran:

Robo de cableado eléctrico.

Daños a bombas de agua.

Afectaciones a los sistemas contra incendios.

Deterioro de la infraestructura.

Hurto de equipos de diagnóstico.

La institución explicó que estos incidentes obligan, en algunos casos, a suspender temporalmente la atención mientras se realizan las reparaciones.

Centros de salud afectados

De acuerdo con el Ministerio de Salud, recientemente los actos vandálicos han impactado:

El Subcentro de Salud de Don Bosco .

. El Policentro Juan Antonio Núñez , en la provincia de Colón.

, en la provincia de Colón. Un puesto de salud en la comarca Ngäbe Buglé.

En estos casos, las autoridades han debido ejecutar trabajos para restablecer los servicios.

Minsa solicita apoyo de la ciudadanía

Como parte de las medidas preventivas, el Minsa informó que mantiene la coordinación con la Policía Nacional y las autoridades locales para reforzar la protección de las instalaciones.

Asimismo, exhortó a la población a denunciar cualquier acto vandálico y recordó que los centros de salud son patrimonio de todos los panameños.

La entidad enfatizó que preservar estas infraestructuras es una responsabilidad compartida, ya que su deterioro puede comprometer la atención médica y poner en riesgo la salud de quienes requieren estos servicios.