MINSA designa a los coordinadores nacionales de las Comisiones Integradas de Cáncer.

El Ministerio de Salud (MINSA) completó la designación de los siete coordinadores nacionales de las Comisiones Integradas de Cáncer, quienes liderarán, junto con la Caja de Seguro Social (CSS), el fortalecimiento de las acciones de prevención, promoción y atención integral de esta enfermedad dentro del Sistema Integrado de Salud.
Con estas designaciones queda conformado el grupo de siete médicos oncólogos que tendrán la responsabilidad de coordinar estrategias para fortalecer la prevención y mejorar los procesos asistenciales de los pacientes, mediante un trabajo articulado entre el Minsa y la CSS.
En representación del ministro Boyd Galindo, el asesor ministerial y coordinador del Proyecto Nacional Integrado de Cáncer, Alex González, hizo entrega de los documentos en un acto que contó con la participación de autoridades de ambas instituciones de salud.