MINSA designa a los coordinadores nacionales de las Comisiones Integradas de Cáncer.

El Ministerio de Salud (MINSA) completó la designación de los siete coordinadores nacionales de las Comisiones Integradas de Cáncer, quienes liderarán, junto con la Caja de Seguro Social (CSS), el fortalecimiento de las acciones de prevención, promoción y atención integral de esta enfermedad dentro del Sistema Integrado de Salud.

Durante una reunión con los integrantes del equipo de coordinación, se entregaron las resoluciones y notas de designación a los tres últimos especialistas nombrados por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Los nuevos coordinadores nacionales son el doctor Eduardo Hevia, para la Comisión de Cáncer de Pulmón; el doctor Carlos Tuñón, para la Comisión de Cáncer de Colon; y el doctor Armando De Gracia, para la Comisión de Cáncer de Próstata.

Con estas designaciones queda conformado el grupo de siete médicos oncólogos que tendrán la responsabilidad de coordinar estrategias para fortalecer la prevención y mejorar los procesos asistenciales de los pacientes, mediante un trabajo articulado entre el Minsa y la CSS.

En representación del ministro Boyd Galindo, el asesor ministerial y coordinador del Proyecto Nacional Integrado de Cáncer, Alex González, hizo entrega de los documentos en un acto que contó con la participación de autoridades de ambas instituciones de salud.