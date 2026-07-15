Mulino y Sheinbaum relanzan relaciones: México respalda la neutralidad del Canal de Panamá

Los presidentes José Raúl Mulino y Claudia Sheinbaum Pardo sostuvieron este miércoles una reunión oficial en el Palacio Nacional de México, donde acordaron impulsar una nueva etapa en las relaciones bilaterales, enfocada en el fortalecimiento del comercio, las inversiones, la cooperación científica y tecnológica, así como en el respaldo al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

El encuentro, que se extendió por cerca de dos horas, permitió abordar temas estratégicos para ambos países y reafirmar el compromiso de trabajar conjuntamente en favor de la integración regional y el desarrollo económico.

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México reitera su respaldo a la neutralidad del Canal

Uno de los principales anuncios de la reunión fue el respaldo expresado por el Gobierno de México al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, considerado por ambos mandatarios como un instrumento clave para el comercio internacional.

Durante la declaración conjunta, Mulino destacó que Panamá continuará promoviendo el apoyo de más países de la región a este principio.

"La neutralidad del Canal no se defiende con armas; se defiende con derecho internacional y con amigos", afirmó el mandatario panameño. "La neutralidad del Canal no se defiende con armas; se defiende con derecho internacional y con amigos", afirmó el mandatario panameño.

Por su parte, Sheinbaum reiteró el respaldo de México al Protocolo de Neutralidad del Canal y resaltó el papel estratégico de Panamá en el comercio mundial.

Presidente Mulino: Comercio, inversiones e integración regional

Los mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer el intercambio comercial y atraer nuevas inversiones entre ambos países.

Mulino destacó que Panamá mantiene un crecimiento económico proyectado cercano al 4 % para este año y recordó que el país cuenta con un régimen especial para Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), donde actualmente operan más de 190 empresas, de las cuales solo dos son mexicanas.

"Deseo la presencia de más empresas mexicanas", expresó el presidente panameño. "Deseo la presencia de más empresas mexicanas", expresó el presidente panameño.

Asimismo, ambos gobiernos coincidieron en la importancia de profundizar la integración regional y aprovechar la posición estratégica de Panamá como centro logístico para facilitar el acceso de productos mexicanos a otros mercados.

Cooperación en seguridad y lucha contra el crimen organizado

Durante la reunión también se abordó la cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Mulino anunció que Panamá trabaja junto con la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la organización de un encuentro regional para fortalecer la coordinación entre los países en temas de inteligencia, combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.

El mandatario señaló que México será un actor clave dentro de esa iniciativa.

Cooperación científica y agropecuaria

La presidenta Sheinbaum destacó la cooperación bilateral en materia científica y agropecuaria, especialmente en el combate al gusano barrenador del ganado.

Agradeció el apoyo brindado por Panamá, cuya experiencia permitió desarrollar una nueva biofábrica en Chiapas para fortalecer el control biológico de esta plaga que afecta al sector pecuario mexicano.

Invitación al Foro Económico Internacional 2027

Como parte del encuentro, Mulino invitó a Sheinbaum a participar como invitada de honor en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, que se celebrará en Panamá.

La presidenta mexicana afirmó que la visita del mandatario panameño reafirma la sólida relación entre ambos países y manifestó la disposición de su Gobierno para ampliar la cooperación en áreas como comercio, inversión, infraestructura, conectividad, turismo, cultura, educación, innovación, movilidad y seguridad.