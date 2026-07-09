Mulino alerta que El Niño afectará la producción y pide al Gobierno prepararse

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino , advirtió que el fenómeno de El Niño tendrá un impacto en la producción nacional y llamó a todas las instituciones del Estado a prepararse para enfrentar las condiciones climáticas previstas durante los próximos meses.

Noticia de interés: Presidente Mulino ordena construir una casa a la familia de la niña fallecida en Bocas del Toro

"La producción se va a ver mermada con el fenómeno de El Niño", afirmó el mandatario, al referirse a los efectos que podría generar el déficit de lluvias en distintos sectores del país. "La producción se va a ver mermada con el fenómeno de El Niño", afirmó el mandatario, al referirse a los efectos que podría generar el déficit de lluvias en distintos sectores del país.

"La cosa no pinta bien", advierte Mulino

Durante sus declaraciones, el presidente señaló que los pronósticos climáticos no son favorables y envió un mensaje directo a su equipo de Gobierno.

“De acuerdo a los pronósticos, la cosa no pinta bien… a todas las entidades de Gobierno, pongan atención, preparémonos”, fue el mensaje enviado este jueves por el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, a su equipo de trabajo ante el Fenómeno de El Niño. pic.twitter.com/RwbsizPVXF — Telemetro Reporta (@TReporta) July 9, 2026

"De acuerdo a los pronósticos, la cosa no pinta bien… a todas las entidades de Gobierno, pongan atención, preparémonos", expresó Mulino. "De acuerdo a los pronósticos, la cosa no pinta bien… a todas las entidades de Gobierno, pongan atención, preparémonos", expresó Mulino.

El mandatario indicó que su administración ya trabaja en acciones dirigidas a respaldar a los productores, con el objetivo de reducir el impacto que podría ocasionar la disminución de las lluvias sobre la actividad agropecuaria.

Gobierno mantiene vigilancia ante el fenómeno

"Estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones", reveló este jueves el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino. pic.twitter.com/t8aJ6oxH6Z — Telemetro Reporta (@TReporta) July 9, 2026

Las declaraciones del presidente se producen luego de que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informara que el país mantiene condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, con pronósticos de déficit de lluvias y aumento de las temperaturas entre julio y diciembre de 2026.

Las autoridades han advertido que este escenario podría afectar la producción agrícola, incrementar la sensación térmica y generar mayores desafíos para el abastecimiento de agua y otras actividades dependientes de las precipitaciones.