Panamá Nacionales -  9 de julio de 2026 - 10:30

Más de 19 mil jubilados ya recibieron su CEPANIM; ¿cómo consultar el trámite?

El MEF continuará reprogramando las citas del CEPANIM de los beneficiarios de Panamá que no pudieron asistir en la fecha y hora asignadas.

Pagos del CEPANIM en Panamá. 

Pagos del CEPANIM en Panamá. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, desde el inicio de la distribución de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) el pasado 15 de junio, más de 19 mil jubilados han recibido este beneficio.

Durante las primeras tres semanas del proceso, se estima la entrega de unos 55 mil certificados, lo que equivale a un desembolso de 16 millones de dólares. No obstante, de los 300 mil ciudadanos registrados en la plataforma oficial, todavía quedan pendientes por retirar sus documentos aproximadamente 280 mil personas.

Para agilizar el trámite, el MEF continuará reprogramando las citas de los beneficiarios de la provincia de Panamá que no pudieron asistir en la fecha y hora asignadas inicialmente. De hecho, la institución ya inició este proceso de reprogramación durante la presente semana.

¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?

Para conocer si su cita ha sido reprogramada, debe seguir estos pasos:

  • Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
  • Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
  • Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
  • Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.

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