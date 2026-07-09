Más de 19 mil jubilados ya recibieron su CEPANIM; ¿cómo consultar el trámite?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, desde el inicio de la distribución de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) el pasado 15 de junio, más de 19 mil jubilados han recibido este beneficio.
Para agilizar el trámite, el MEF continuará reprogramando las citas de los beneficiarios de la provincia de Panamá que no pudieron asistir en la fecha y hora asignadas inicialmente. De hecho, la institución ya inició este proceso de reprogramación durante la presente semana.
¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?
Para conocer si su cita ha sido reprogramada, debe seguir estos pasos:
- Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
- Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
- Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
- Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.