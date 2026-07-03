Panamá Nacionales -  3 de julio de 2026 - 14:50

CEPANIM: MEF reprograma citas perdidas y anuncia nuevas fechas de entrega

El MEF informó que reprogramó las citas perdidas de los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM).

Pago del CEPANIM en Panamá.

Pago del CEPANIM en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que reprogramó las citas perdidas de los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), quienes habían sido convocados inicialmente del 15 al 19 de junio.

La entrega de estos documentos se llevará a cabo en los centros establecidos a nivel nacional del 7 al 9 de julio.

¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?

Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:

  • Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
  • Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
  • Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
  • Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.

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Centros de negociación del CEPANIM del Banco Nacional

Panamá

  • Plaza Edison
  • La Exposición
  • Chanis
  • Las Cumbres
  • Pedregal
  • Belén (Plaza Los Pinos)
  • Chepo
  • Tortí

Colón

  • Sabanitas
  • 4 Altos
  • Costa Abajo
  • Darién
  • Meteí
  • La Palma

Coclé

  • Penonomé centro
  • La Pintada
  • Natá
  • Antón
  • Río Hato
  • El Valle

Azuero

  • La Arena
  • Pesé
  • Los Pozos
  • La Villa de Los Santos
  • Pedasí
  • Macaracas
  • Ocú

Panamá Oeste

  • La Chorrera (Plaza OnDGo)
  • La Chorrera (Plaza Libertador)
  • San Carlos

Chiriquí

  • Doleguita
  • Boquerón
  • Dolega
  • Gualaca
  • Alanje
  • Volcán
  • Río Sereno
  • San Félix
  • Boquete

Bocas del Toro

  • Changuinola
  • Almirante
  • Bocas del Toro (Isla Colón)
  • Chiriquí Grande

Veraguas

  • Plaza Banconal
  • Soná
  • San Francisco de La Montaña
  • Mariato
  • Cañazas
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