CEPANIM: MEF reprograma citas perdidas y anuncia nuevas fechas de entrega

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que reprogramó las citas perdidas de los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), quienes habían sido convocados inicialmente del 15 al 19 de junio.
¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?
Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:
- Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
- Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
- Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
- Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.
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Centros de negociación del CEPANIM del Banco Nacional
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