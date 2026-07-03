Lotería Fiscal del MEF 2026: conoce las fechas y lugares donde se realizarán los sorteos por región

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el calendario oficial del Sorteo de la lotería fiscal 2026 , una iniciativa que incentiva a los ciudadanos a solicitar su factura fiscal al momento de realizar compras.

La entidad dio a conocer las fechas y lugares donde se llevará a cabo el sorteo en las cuatro regiones del país, e invitó a la población a participar con sus facturas fiscales.

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Calendario del Sorteo de la lotería fiscal 2026

El MEF informó que los sorteos se desarrollarán de la siguiente manera:

Región 1 – Panamá: Martes 18 de agosto , en Albrook Mall .

, en . Región 2 – Panamá Oeste, Colón y Darién: Jueves 20 de agosto , en Colón 2000 .

, en . Región 3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas: Martes 25 de agosto , en Santiago Mall .

, en . Región 4 – Herrera, Los Santos y Coclé: Jueves 27 de agosto, en Mall Paseo Central.

¡Ya están listas las fechas y sedes de los próximos sorteos de la Lotería Fiscal Regional!



Revisa cuándo y dónde se realizará el sorteo correspondiente a tu región y participa con tu factura fiscal.



Calendario de sorteos:

• Región 1 – Panamá: Martes 18 de agosto | Albrook… pic.twitter.com/gyUH76NguQ — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) July 3, 2026

¿Cómo participar en el Sorteo Fiscal?

El MEF recordó que los ciudadanos pueden participar solicitando y registrando su factura fiscal de acuerdo con las reglas establecidas por la institución.

La iniciativa busca promover la cultura tributaria y fomentar que los consumidores exijan la emisión de la factura fiscal en cada compra.

Las autoridades exhortaron a los participantes a mantenerse atentos a los canales oficiales del MEF para conocer los requisitos, premios y demás detalles relacionados con el Sorteo Fiscal 2026.