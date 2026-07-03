Lotería Fiscal del MEF 2026: conoce las fechas y lugares donde se realizarán los sorteos por región

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el calendario oficial del Sorteo de la lotería fiscal 2026, una iniciativa que incentiva a los ciudadanos a solicitar su factura fiscal al momento de realizar compras.
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Calendario del Sorteo de la lotería fiscal 2026
El MEF informó que los sorteos se desarrollarán de la siguiente manera:
- Región 1 – Panamá: Martes 18 de agosto, en Albrook Mall.
- Región 2 – Panamá Oeste, Colón y Darién: Jueves 20 de agosto, en Colón 2000.
- Región 3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas: Martes 25 de agosto, en Santiago Mall.
- Región 4 – Herrera, Los Santos y Coclé: Jueves 27 de agosto, en Mall Paseo Central.
¿Cómo participar en el Sorteo Fiscal?
El MEF recordó que los ciudadanos pueden participar solicitando y registrando su factura fiscal de acuerdo con las reglas establecidas por la institución.
La iniciativa busca promover la cultura tributaria y fomentar que los consumidores exijan la emisión de la factura fiscal en cada compra.
Las autoridades exhortaron a los participantes a mantenerse atentos a los canales oficiales del MEF para conocer los requisitos, premios y demás detalles relacionados con el Sorteo Fiscal 2026.