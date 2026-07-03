Panamá Nacionales -  3 de julio de 2026 - 15:01

Lotería Fiscal del MEF 2026: conoce las fechas y lugares donde se realizarán los sorteos por región

El MEF publicó el calendario del Sorteo de la Lotería Fiscal 2026. Conoce cuándo y dónde se realizará en cada región y cómo participar.

Lotería Fiscal regional cuarto sorteo. 

Lotería Fiscal regional cuarto sorteo. 

Imagen creada con IA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el calendario oficial del Sorteo de la lotería fiscal 2026, una iniciativa que incentiva a los ciudadanos a solicitar su factura fiscal al momento de realizar compras.

La entidad dio a conocer las fechas y lugares donde se llevará a cabo el sorteo en las cuatro regiones del país, e invitó a la población a participar con sus facturas fiscales.

Nota de interés: UNACHI elimina sobresueldos y anuncia recorte de gastos por medidas de austeridad

Calendario del Sorteo de la lotería fiscal 2026

El MEF informó que los sorteos se desarrollarán de la siguiente manera:

  • Región 1 – Panamá: Martes 18 de agosto, en Albrook Mall.
  • Región 2 – Panamá Oeste, Colón y Darién: Jueves 20 de agosto, en Colón 2000.
  • Región 3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas: Martes 25 de agosto, en Santiago Mall.
  • Región 4 – Herrera, Los Santos y Coclé: Jueves 27 de agosto, en Mall Paseo Central.

¿Cómo participar en el Sorteo Fiscal?

El MEF recordó que los ciudadanos pueden participar solicitando y registrando su factura fiscal de acuerdo con las reglas establecidas por la institución.

La iniciativa busca promover la cultura tributaria y fomentar que los consumidores exijan la emisión de la factura fiscal en cada compra.

Las autoridades exhortaron a los participantes a mantenerse atentos a los canales oficiales del MEF para conocer los requisitos, premios y demás detalles relacionados con el Sorteo Fiscal 2026.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU publica calendario de pago del PASE-U y entrega de nuevas tarjetas de débito

Policía Nacional abre reclutamiento: requisitos y fechas oficiales

ITSE publica la lista de aspirantes preseleccionados para Gerente Educativo

Recomendadas

Más Noticias