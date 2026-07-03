Panamá Nacionales -  3 de julio de 2026 - 10:04

Calendario de entrega de tarjetas PASE-U: provincias donde el IFARHU iniciará el proceso

De acuerdo con la IFARHU, el calendario de las tarjetas PASE-U comenzará en las provincias centrales.

Director del IFARHU

Director del IFARHU, Carlos Godoy, explica pago del PASE-U.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará la próxima semana la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el depósito del programa PASE-U.

De acuerdo con la entidad, el cronograma comenzará en las provincias centrales; la región de Los Santos será la primera en recibir el beneficio, seguida por Herrera, Coclé y Veraguas.

La distribución de más de 500 mil tarjetas se llevará a cabo durante los próximos dos meses. Con esta medida, la institución prevé que el segundo pago del PASE-U se deposite directamente en las cuentas, una vez que todos los alumnos cuenten con el dispositivo plástico.

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¿Cómo utilizar la tarjeta PASE-U?

Para el manejo del nuevo sistema de pago, los responsables de los estudiantes deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

  • Descarga de la aplicación: Antes de recibir el plástico, los padres de familia deberán descargar la aplicación móvil de la Caja de Ahorros para monitorear los depósitos y saldos, especialmente si son acudientes de más de un estudiante.

  • Restricción de efectivo: No será posible realizar retiros de dinero en efectivo a través de los cajeros automáticos.

  • Uso exclusivo: Los fondos deben utilizarse únicamente para la compra de alimentos, útiles escolares, medicamentos y pago de transporte público.

  • Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido el uso de los recursos en casinos, apuestas, ahorros clandestinos, así como en la compra de bebidas alcohólicas y cigarrillos, irregularidades que ya han sido detectadas en inspecciones previas del IFARHU.

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