Calendario de entrega de tarjetas PASE-U: provincias donde el IFARHU iniciará el proceso

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará la próxima semana la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el depósito del programa PASE-U .

De acuerdo con la entidad, el cronograma comenzará en las provincias centrales; la región de Los Santos será la primera en recibir el beneficio, seguida por Herrera, Coclé y Veraguas.

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La distribución de más de 500 mil tarjetas se llevará a cabo durante los próximos dos meses. Con esta medida, la institución prevé que el segundo pago del PASE-U se deposite directamente en las cuentas, una vez que todos los alumnos cuenten con el dispositivo plástico.

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¿Cómo utilizar la tarjeta PASE-U?

Para el manejo del nuevo sistema de pago, los responsables de los estudiantes deberán cumplir con los siguientes lineamientos: