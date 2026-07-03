Panamá Nacionales -  3 de julio de 2026 - 09:26

Fuertes lluvias en San Miguelito provocan voladura de techos y daños en viviendas

Las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas en San Miguelito provocaron la voladura de techos y daños materiales en varias viviendas.

Fuertes lluvias en San Miguelito provocan voladura de techos

Fuertes lluvias en San Miguelito provocan voladura de techos

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las fuertes lluvias acompañadas de intensas ráfagas de viento que se registraron la tarde de este jueves causaron la voladura de techos y daños materiales en varias viviendas del distrito de San Miguelito.

Como consecuencia del mal tiempo, varias familias resultaron afectadas y solicitaron el apoyo de las autoridades para atender las pérdidas ocasionadas por el fenómeno climático.

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San Miguelito: Familias reportan daños materiales

Los fuertes vientos desprendieron techos de varias residencias y ocasionaron daños en pertenencias de los afectados. Tras el paso del temporal, las familias comenzaron a evaluar las pérdidas mientras esperaban la llegada de las instituciones encargadas de brindar asistencia.

MIVIOT realizará evaluación de las afectaciones

El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, informó que personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) realizará inspecciones en el área para determinar la magnitud de los daños.

El funcionario indicó que, una vez concluida la evaluación, se coordinarán las acciones necesarias para brindar una solución a las familias afectadas.

Autoridades mantienen monitoreo

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante la continuidad de las lluvias y tomar las medidas de prevención necesarias para evitar situaciones de riesgo.

Asimismo, exhortaron a los residentes de las áreas afectadas a reportar cualquier emergencia a través de los canales habilitados por los organismos de respuesta.

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