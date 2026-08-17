Alerta Verde por lluvias en Bocas del Toro: estas son las zonas bajo aviso por SINAPROC

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) declaró Alerta Verde por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de la provincia de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y la región Naso Tjër Di.

La medida entró en vigencia a partir de las 6:00 p. m. del domingo 16 de agosto de 2026, debido a las condiciones meteorológicas previstas para estas zonas del país.

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De acuerdo con el análisis técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantiene un escenario favorable para lluvias de variada intensidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas condiciones podrían provocar incrementos rápidos en los caudales de ríos y quebradas, inundaciones en sectores vulnerables y deslizamientos de tierra.

¿Qué lugares están bajo Alerta Verde?

La medida comprende sectores de la provincia de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y la región Naso Tjër Di.

Según los detalles divulgados sobre la declaratoria, en Bocas del Toro están incluidos los distritos de Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande; mientras que en la comarca Ngäbe-Buglé la alerta alcanza Jirondai y Kankintú. También se mantiene bajo vigilancia el territorio completo de la región Naso Tjër Di.

SINAPROC pide evitar ríos, quebradas y playas

Ante el riesgo de crecidas repentinas e inundaciones, SINAPROC recomendó a la población evitar realizar actividades acuáticas mientras permanezca vigente la alerta.

El Sistema Nacional de Protección Civil, @Sinaproc_Panama declaró Alerta Verde por Iluvias, tormentas y ráfagas de viento, a partir de este domingo 16 de agosto en sectores de la provincia de Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé y la Región Naso Tjër Di.



La medida se adopta… pic.twitter.com/TBQ2VDhMS1 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 17, 2026

Las autoridades exhortaron a no acudir a:

Ríos.

Quebradas.

Lagos.

Playas.

Asimismo, se recomienda no intentar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas que presenten un aumento de caudal, debido al riesgo que representan las corrientes de agua.

La Alerta Verde permanecerá vigente hasta que las condiciones meteorológicas sean consideradas estables por el personal idóneo del IMHPA.

Ante cualquier situación de emergencia, SINAPROC indicó que la población puede comunicarse al 911 o al 520-4426.