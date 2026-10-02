Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2026 - 06:32

Viernes de lluvias y tormentas: revise cómo estará el tiempo en Panamá

El IMHPA prevé lluvias, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento este viernes 2 de octubre. Sinaproc mantiene avisos preventivos.

SINAPROC prevé lluvias con descargas eléctricas.

SINAPROC prevé lluvias con descargas eléctricas.

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El clima en Panamá hoy viernes 2 de octubre estará marcado por aguaceros dispersos, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en diferentes sectores del país, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Además, el Sinaproc mantiene medidas preventivas por lluvias significativas, vientos y oleajes en el Pacífico panameño.

¿Dónde lloverá hoy viernes 2 de octubre?

Durante la madrugada y la mañana, el IMHPA prevé lluvias dispersas en zonas marítimas del Pacífico, con posible incursión hacia sectores costeros y tierra firme del sur de Veraguas, sur de Azuero, Panamá Oeste, Panamá y Darién.

En la vertiente del Caribe no se esperan eventos lluviosos significativos durante la mañana.

Para la tarde, el pronóstico anticipa aguaceros dispersos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores del país.

En el Caribe, la mayor actividad podría concentrarse en:

  • Colón, principalmente Costa Abajo.

  • Norte de la comarca Ngäbe-Buglé.

  • Norte de Veraguas.

  • Bocas del Toro.

  • Comarca Guna Yala, donde se esperan aguaceros dispersos de intensidad moderada.

Durante la noche podrían persistir algunas lluvias en el Caribe Occidental, principalmente en el norte de la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

Sinaproc mantiene prevención por lluvias y tormentas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas hasta las 11:59 p.m. del sábado 3 de octubre.

De acuerdo con las autoridades, entre este viernes 2 y el sábado 3 de octubre se esperan los mayores acumulados de lluvia del periodo bajo vigilancia, con posibilidad de tormentas durante diferentes momentos del día.

Las condiciones están asociadas a un incremento de la inestabilidad atmosférica y al transporte de humedad desde el océano Pacífico.

Aviso por vientos y oleajes en el Pacífico

Sinaproc mantiene además un aviso de prevención por el incremento de vientos y oleajes en las costas del Pacífico panameño, vigente hasta el 4 de octubre.

Las condiciones previstas son:

  • Golfo y Bahía de Panamá: olas de 0.6 a 1.5 metros y vientos de 20 a 40 km/h.

  • Sur de Veraguas y Los Santos: olas de 0.9 a 1.5 metros y vientos de 15 a 40 km/h.

  • Golfo de Chiriquí: olas de 0.5 a 1.5 metros y vientos de 15 a 40 km/h.

Sinaproc recomienda extremar las precauciones a bañistas y embarcaciones artesanales, atender las indicaciones de los guardavidas y evitar ingresar al mar cuando existan condiciones inseguras.

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