Viernes de lluvias y tormentas: revise cómo estará el tiempo en Panamá

El clima en Panamá hoy viernes 2 de octubre estará marcado por aguaceros dispersos, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en diferentes sectores del país, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Además, el Sinaproc mantiene medidas preventivas por lluvias significativas , vientos y oleajes en el Pacífico panameño.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Dónde lloverá hoy viernes 2 de octubre?

Durante la madrugada y la mañana, el IMHPA prevé lluvias dispersas en zonas marítimas del Pacífico, con posible incursión hacia sectores costeros y tierra firme del sur de Veraguas, sur de Azuero, Panamá Oeste, Panamá y Darién.

En la vertiente del Caribe no se esperan eventos lluviosos significativos durante la mañana.

Para la tarde, el pronóstico anticipa aguaceros dispersos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores del país.

En el Caribe, la mayor actividad podría concentrarse en:

Colón, principalmente Costa Abajo.

Norte de la comarca Ngäbe-Buglé.

Norte de Veraguas.

Bocas del Toro.

Comarca Guna Yala, donde se esperan aguaceros dispersos de intensidad moderada.

Durante la noche podrían persistir algunas lluvias en el Caribe Occidental, principalmente en el norte de la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

Sinaproc mantiene prevención por lluvias y tormentas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas hasta las 11:59 p.m. del sábado 3 de octubre.

De acuerdo con las autoridades, entre este viernes 2 y el sábado 3 de octubre se esperan los mayores acumulados de lluvia del periodo bajo vigilancia, con posibilidad de tormentas durante diferentes momentos del día.

@TReporta

Las condiciones están asociadas a un incremento de la inestabilidad atmosférica y al transporte de humedad desde el océano Pacífico.

Aviso por vientos y oleajes en el Pacífico

Sinaproc mantiene además un aviso de prevención por el incremento de vientos y oleajes en las costas del Pacífico panameño, vigente hasta el 4 de octubre.

Las condiciones previstas son:

Golfo y Bahía de Panamá: olas de 0.6 a 1.5 metros y vientos de 20 a 40 km/h.

Sur de Veraguas y Los Santos: olas de 0.9 a 1.5 metros y vientos de 15 a 40 km/h.

Golfo de Chiriquí: olas de 0.5 a 1.5 metros y vientos de 15 a 40 km/h.

Sinaproc recomienda extremar las precauciones a bañistas y embarcaciones artesanales, atender las indicaciones de los guardavidas y evitar ingresar al mar cuando existan condiciones inseguras.