Familiares de privados de libertad entregan pliego de peticiones a ministra de Gobierno

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, atendió por segunda ocasión a un grupo de familiares de personas privadas de libertad de los centros penitenciarios La Joya, La Joyita y La Mega Joya, con el propósito de escuchar sus inquietudes. Durante el encuentro, los familiares entregaron un pliego de peticiones.

La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno y permitió abordar la posibilidad de establecer una mesa de trabajo para coordinar las solicitudes planteadas por los familiares, orientadas al bienestar de la población privada de libertad.

Familiares esperan seguimiento a sus solicitudes

Una de las familiares expresó que, durante estos encuentros con la ministra Montalvo, se planificará y dará seguimiento al ingreso de insumos a través de la tienda penitenciaria, entre otros temas.

Agregó que para este mes se contempla una innovación mediante una estrategia diferente dirigida a las personas privadas de libertad, con el propósito de que puedan interactuar con sus familiares de una manera más dinámica. No obstante, indicó que aún están a la espera de que la iniciativa se concrete.

Por su parte, Ricardo Mendieta, pastor de la Comunidad Apostólica Hosanna, manifestó que su participación en la reunión tuvo como objetivo mantener abierto el canal de comunicación entre los familiares y la ministra, a fin de buscar soluciones a los diferentes planteamientos.