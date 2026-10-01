CSS: Amílcar Córdoba es elegido presidente de la Junta Directiva

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social ( CSS ) realizó la elección de sus nuevas autoridades y designó a Amílcar Córdoba, representante del sector empleador, como presidente del ente rector de la institución.

El nuevo presidente destacó la importancia de garantizar que la CSS cuente con los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones y atender las necesidades de salud de los asegurados y sus dependientes.

Amílcar Córdoba destaca necesidad de aumentar los cotizantes

Córdoba señaló que uno de los aspectos que preocupa a la Junta Directiva es la necesidad de que la institución cuente con más cotizantes.

"Nosotros apostamos a que todas las acciones que está llevando adelante el Gobierno ayuden a que mejore la empleabilidad, porque la Caja necesita de más cotizantes, y eso es parte de la preocupación que tiene esta Junta, y que tiene la Dirección General de la Caja. Y es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos", expresó.