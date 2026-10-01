Empieza octubre y se acerca el pago de jubilados y pensionados: revise el calendario de la CSS

Empieza octubre y se acerca el pago de jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) tendrán dos pagos durante octubre de 2026, con fechas distintas según la modalidad de cobro. El primer desembolso por ACH será el lunes 5 de octubre, mientras que el pago mediante cheque estará disponible el martes 6 de octubre.

Para la segunda quincena también se contemplan fechas diferentes para quienes reciben sus pagos mediante acreditación bancaria y quienes cobran por cheque.

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¿Cuándo es el primer pago de octubre para jubilados de la CSS?

Las fechas correspondientes al primer pago del mes son:

ACH: lunes 5 de octubre.

Cheque: martes 6 de octubre.

Creado con IA/ Medcom

Los jubilados y pensionados deben tomar en cuenta su modalidad habitual de cobro para identificar la fecha que les corresponde.

De esta manera, quienes reciben sus prestaciones mediante ACH tendrán sus pagos los días 5 y 19 de octubre, mientras que para quienes cobran mediante cheque las fechas serán 6 y 20 de octubre.

El calendario permite a los jubilados y pensionados de la CSS conocer con anticipación cuándo estarán disponibles los dos desembolsos correspondientes a octubre de 2026.