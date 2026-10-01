¡Atención! Sinaproc mantiene aviso por lluvias y tormentas: ¿dónde lloverá hoy?

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención ante la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas en distintos sectores de Panamá, con vigencia hasta el sábado 3 de octubre de 2026.

Para este jueves 1 de octubre, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica condiciones relativamente estables durante la madrugada, seguido de un aumento de la nubosidad y la actividad de lluvias conforme avance el día.

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¿Dónde lloverá hoy en Panamá?

Durante la mañana se espera poca cobertura nubosa y un importante calentamiento de la superficie. Los primeros desarrollos de aguaceros podrían aparecer hacia finales de la mañana, principalmente en sectores del occidente del país.

Para la tarde, el IMHPA prevé un incremento de la actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre la vertiente del Pacífico.

Las zonas donde podrían registrarse eventos de mayor intensidad son:

Chiriquí

Veraguas

Los Santos

Herrera

Coclé

Darién

En otras regiones también podrían presentarse aguaceros aislados y tronadas ocasionales.

¿Hasta cuándo estará vigente el aviso de Sinaproc?

El aviso preventivo se mantiene hasta el sábado 3 de octubre de 2026.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales, especialmente durante los periodos de mayor actividad de lluvias y tormentas.

Recomendaciones ante las lluvias y tormentas

Sinaproc recomienda a la población:

- Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, tanto a pie como en vehículo.

- Mantenerse alejado de riberas y zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.

- Conducir con precaución y reducir la velocidad cuando haya lluvia intensa o poca visibilidad.

- Asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

- Desconectar equipos eléctricos si se registra inundación dentro de la vivienda.

- Ante una emergencia, comunicarse al 911 o al Centro de Operaciones de Emergencias Nacional.

Estas recomendaciones forman parte de las medidas de prevención difundidas por Sinaproc ante episodios de lluvias y tormentas.