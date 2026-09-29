Lluvias regresan esta tarde: esto pronostica el IMHPA para Panamá

El clima en Panamá hoy, martes 29 de septiembre de 2026, estará marcado por cielos de dispersos a nublados y un aumento de las lluvias durante la tarde . El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé aguaceros acompañados de actividad eléctrica en ambas vertientes del país.

De acuerdo con el pronóstico del IMHPA, durante este martes predominarán condiciones de cielo entre disperso y nublado. Para horas de la tarde se espera un incremento de la actividad lluviosa, con aguaceros y actividad eléctrica tanto en la vertiente del Caribe como en el Pacífico.

Ante las condiciones propias de la temporada lluviosa, se recomienda mantener precaución cerca de ríos y quebradas y evitar cruzar calles o vías inundadas.

¿Qué se sabe de la onda tropical 49?

El IMHPA reportó el lunes 28 de septiembre que la onda tropical N.° 49 estaba ingresando a territorio colombiano y, para ese momento, mostraba poca actividad convectiva.

Por esta razón, no debe confundirse con la onda tropical N.° 45, que el instituto había ubicado semanas antes desplazándose hacia el oeste.

Temperaturas y radiación UV para este martes

Para este martes se esperan temperaturas mínimas entre 14 °C y 21 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 30 °C y 33 °C.

Los índices máximos de radiación ultravioleta estarán entre altos y extremos, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición al sol. En cuanto al estado del mar, se pronostican condiciones marítimas favorables en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.