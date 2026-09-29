Tecnología Actualidad -  29 de septiembre de 2026 - 08:18

Lista de celulares que se quedarán sin soporte de WhatsApp a partir del 30 de septiembre

WhatsApp exige versiones mínimas de Android y iOS para funcionar. Revise qué celulares antiguos podrían quedar fuera y cómo comprobar su dispositivo.

WhatsApp - celulares que pierden la aplicación

WhatsApp - celulares que pierden la aplicación

Creado con IA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

WhatsApp continúa actualizando los requisitos necesarios para utilizar su aplicación, lo que puede dejar fuera a algunos celulares antiguos que ya no pueden instalar versiones recientes de Android o iOS. Sin embargo, no todos los modelos mencionados en diferentes listados perderán automáticamente el servicio: la clave está en revisar el sistema operativo instalado.

¿Qué necesita un celular para seguir utilizando WhatsApp?

De acuerdo con la información proporcionada del Centro de Ayuda de WhatsApp, actualmente la aplicación requiere Android 6.0 o una versión posterior.

Para los dispositivos de Apple, WhatsApp admite actualmente iOS 15.1 o posterior. A partir del 30 de noviembre de 2026, el requisito señalado será iOS 15.5 o una versión superior.

Por esta razón, antes de asumir que un teléfono dejará de utilizar WhatsApp, es necesario comprobar qué versión del sistema operativo tiene instalada y si todavía puede actualizarse.

¿Qué celulares Android podrían quedar sin WhatsApp?

Entre los modelos antiguos que podrían presentar problemas para cumplir con los requisitos de compatibilidad están:

Samsung

  • Galaxy S3

  • Galaxy S4 Mini

  • Galaxy Note 2

  • Galaxy Core

  • Galaxy Trend Lite

Motorola

  • Moto G de primera generación

  • Moto E de primera generación

LG

  • Optimus G

  • Optimus L5

  • Optimus L7

  • Optimus F7

  • Lucid 2

  • Nexus 4

  • G2 Mini

Sony

  • Xperia Z

  • Xperia SP

Que un modelo aparezca en esta relación no significa necesariamente que WhatsApp dejará de funcionar en una fecha específica. La compatibilidad dependerá de la versión del sistema operativo que tenga instalada el dispositivo y de las actualizaciones que soporte.

¿Cómo saber si mi celular seguirá teniendo WhatsApp?

Un nuevo ajuste de WhatsApp dejará fuera a varios móviles.

Un nuevo ajuste de WhatsApp dejará fuera a varios móviles.

En un dispositivo Android, puede comprobar la versión instalada entrando a:

Ajustes → Acerca del teléfono → Versión de Android

Si el dispositivo utiliza Android 6.0 o una versión posterior, cumple con el requisito mínimo indicado. En un iPhone, puede revisar esta información desde:

Configuración → General → Información → Versión de iOS

También es recomendable comprobar si existe alguna actualización pendiente del sistema operativo. La revisión de la versión instalada es más fiable que guiarse únicamente por una lista de modelos, ya que la antigüedad del celular por sí sola no determina si WhatsApp dejará de funcionar.

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