Lista de celulares que se quedarán sin soporte de WhatsApp a partir del 30 de septiembre

WhatsApp continúa actualizando los requisitos necesarios para utilizar su aplicación, lo que puede dejar fuera a algunos celulares antiguos que ya no pueden instalar versiones recientes de Android o iOS. Sin embargo, no todos los modelos mencionados en diferentes listados perderán automáticamente el servicio: la clave está en revisar el sistema operativo instalado.

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¿Qué necesita un celular para seguir utilizando WhatsApp?

De acuerdo con la información proporcionada del Centro de Ayuda de WhatsApp, actualmente la aplicación requiere Android 6.0 o una versión posterior.

Para los dispositivos de Apple, WhatsApp admite actualmente iOS 15.1 o posterior. A partir del 30 de noviembre de 2026, el requisito señalado será iOS 15.5 o una versión superior.

WhatsApp Blog/ Meta

Por esta razón, antes de asumir que un teléfono dejará de utilizar WhatsApp, es necesario comprobar qué versión del sistema operativo tiene instalada y si todavía puede actualizarse.

¿Qué celulares Android podrían quedar sin WhatsApp?

Entre los modelos antiguos que podrían presentar problemas para cumplir con los requisitos de compatibilidad están:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Motorola

Moto G de primera generación

Moto E de primera generación

LG

Optimus G

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F7

Lucid 2

Nexus 4

G2 Mini

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Que un modelo aparezca en esta relación no significa necesariamente que WhatsApp dejará de funcionar en una fecha específica. La compatibilidad dependerá de la versión del sistema operativo que tenga instalada el dispositivo y de las actualizaciones que soporte.

¿Cómo saber si mi celular seguirá teniendo WhatsApp?

Un nuevo ajuste de WhatsApp dejará fuera a varios móviles. UNPLASH

En un dispositivo Android, puede comprobar la versión instalada entrando a:

Ajustes → Acerca del teléfono → Versión de Android

Si el dispositivo utiliza Android 6.0 o una versión posterior, cumple con el requisito mínimo indicado. En un iPhone, puede revisar esta información desde:

Configuración → General → Información → Versión de iOS

También es recomendable comprobar si existe alguna actualización pendiente del sistema operativo. La revisión de la versión instalada es más fiable que guiarse únicamente por una lista de modelos, ya que la antigüedad del celular por sí sola no determina si WhatsApp dejará de funcionar.