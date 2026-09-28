CEPANIM: MEF revela cuántos beneficiarios han sido atendidos y el monto entregado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a la ciudadanía y a los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora ( CEPANIM ) sobre la cantidad de entregas completadas hasta el 18 de septiembre de 2026.

Desde el 15 de junio, se han atendido 114,185 beneficiarios y entregado un total de 328,451 certificados, según detalló el MEF. La entidad informó que el monto entregado asciende a B/.78,325,585.69.

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El MEF recalcó que todos los beneficiarios deberán asistir en la fecha y hora asignadas para garantizar una atención eficaz.

El Ministerio de Economía y Finanzas continúa avanzando con la entrega de CEPANIM a sus beneficiarios.



Del 15 de junio al 18 de septiembre de 2026, se atendieron 114,185 beneficiarios, alcanzando un total de 328,451 CEPANIM entregados.



Durante este período, el monto entregado… pic.twitter.com/EugNoNxsPr — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) September 28, 2026

Pasos para evitar que tu certificado CEPANIM sea inválido

Al momento de firmar y colocar el número de cédula, es necesario que estos datos se coloquen en el reverso del certificado, en la parte descrita como endoso beneficiario.

Asimismo, recuerde que es necesario desprender el certificado del finiquito de manera correcta, evitando que el documento sufra rajaduras.

El MEF iniciará una nueva fase de atención para los cónyuges sobrevivientes del CEPANIM, aproximadamente a finales de octubre y principios de noviembre de 2026.

Si aún está a la espera de su cita, manténgase atento a la información suministrada a través de las redes sociales de la entidad.