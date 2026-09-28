Incendio en Calidonia: familias damnificadas serán reubicadas temporalmente en hoteles

Este lunes comienza la reubicación temporal en hoteles de las familias damnificadas por el incendio de un caserón de madera en Calidonia , registrado el pasado viernes. El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, explicó que esta medida se mantendrá mientras se trabaja en una solución habitacional más definitiva para los afectados.

Damnificados de Calidonia serán trasladados temporalmente a hoteles

“Va a ser una ubicación temporal hasta que se pueda ubicar una solución más definitiva”, explicó Méndez al referirse a la atención que recibirán las familias afectadas.

El funcionario señaló que existen varios proyectos habitacionales ya licitados que serán desarrollados en el área de Calidonia y que podrían contribuir a ofrecer soluciones a residentes del sector.

Este lunes inicia la reubicación temporal en hoteles de las familias damnificadas por el incendio de un caserón de madera registrado el pasado viernes en Calidonia.



Así lo dio a conocer el viceministro de Vivienda, Fernándo Méndez.



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“Tenemos varios proyectos interesantes que se van a desarrollar, ya licitados en el área de Calidonia, que igualmente van a dar soluciones a personas que ya existen en Calidonia, pero tienen un espacio vacío para esto”, detalló. “Tenemos varios proyectos interesantes que se van a desarrollar, ya licitados en el área de Calidonia, que igualmente van a dar soluciones a personas que ya existen en Calidonia, pero tienen un espacio vacío para esto”, detalló.

Solución definitiva tomará más tiempo

Méndez aclaró que alcanzar una solución permanente para las familias no será inmediato debido al tiempo necesario para desarrollar los proyectos.

“Esto va a tomar un poquito más de tiempo porque hay que desarrollar el proyecto”, indicó. “Esto va a tomar un poquito más de tiempo porque hay que desarrollar el proyecto”, indicó.

Mientras avanza ese proceso, la reubicación en hoteles funcionará como una medida temporal para atender las necesidades de alojamiento de las familias que resultaron damnificadas por el incendio.