IDAAN informa: falta de agua en Pacora afecta a comunidades desde Montemadero hasta Paso Blanco

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la potabilizadora de Pacora opera de forma intermitente al 40 % de su capacidad, situación que está provocando afectaciones en el suministro de agua potable en varias comunidades de Panamá Este.
IDAAN: ¿Por qué hay afectaciones de agua en Pacora?
De acuerdo con el IDAAN, la reducción en la producción se debe a una obstrucción en un pozo de succión de la potabilizadora.
Un equipo técnico se encuentra trabajando para recuperar progresivamente la producción de la planta y mejorar el abastecimiento en las zonas afectadas.
¿Qué comunidades tienen afectaciones en el suministro?
El IDAAN identificó afectaciones en los siguientes sectores:
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Montemadero.
Castilla Real.
Colinas de Pacora.
Condado Real.
Altos de Santa Clara.
Las Garzas.
Tataré.
Pacora.
San Diego.
Paso Blanco 1 y 2.
Sectores aledaños.
El IDAAN indicó que personal técnico trabaja para recuperar progresivamente la producción de la planta y mejorar el suministro en las comunidades afectadas. Al momento del reporte no se precisó una hora para la normalización completa del servicio.