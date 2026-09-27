IDAAN informa: falta de agua en Pacora afecta a comunidades desde Montemadero hasta Paso Blanco

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la potabilizadora de Pacora opera de forma intermitente al 40 % de su capacidad, situación que está provocando afectaciones en el suministro de agua potable en varias comunidades de Panamá Este.

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IDAAN: ¿Por qué hay afectaciones de agua en Pacora?

De acuerdo con el IDAAN, la reducción en la producción se debe a una obstrucción en un pozo de succión de la potabilizadora.

El @IDAANinforma que la potabilizadora de Pacora opera de forma intermitente al 40% de su capacidad, debido a una obstrucción en un pozo de succión.



Equipo técnico ya trabaja para recuperar progresivamente la producción y mejorar el suministro en las comunidades afectadas, tales… pic.twitter.com/a2qb69x2S9 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 27, 2026

Un equipo técnico se encuentra trabajando para recuperar progresivamente la producción de la planta y mejorar el abastecimiento en las zonas afectadas.

¿Qué comunidades tienen afectaciones en el suministro?

El IDAAN identificó afectaciones en los siguientes sectores:

Montemadero.

Castilla Real.

Colinas de Pacora.

Condado Real.

Altos de Santa Clara.

Las Garzas.

Tataré.

Pacora.

San Diego.

Paso Blanco 1 y 2.

Sectores aledaños.

El IDAAN indicó que personal técnico trabaja para recuperar progresivamente la producción de la planta y mejorar el suministro en las comunidades afectadas. Al momento del reporte no se precisó una hora para la normalización completa del servicio.