Panamá Nacionales -  27 de septiembre de 2026 - 14:00

IDAAN informa: falta de agua en Pacora afecta a comunidades desde Montemadero hasta Paso Blanco

La potabilizadora de Pacora opera de forma intermitente al 40 % por una obstrucción. IDAAN informó cuáles son las comunidades con afectaciones.

IDAAN informa: falta de agua en Pacora afecta a comunidades 

IDAAN informa: falta de agua en Pacora afecta a comunidades 

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la potabilizadora de Pacora opera de forma intermitente al 40 % de su capacidad, situación que está provocando afectaciones en el suministro de agua potable en varias comunidades de Panamá Este.

IDAAN: ¿Por qué hay afectaciones de agua en Pacora?

De acuerdo con el IDAAN, la reducción en la producción se debe a una obstrucción en un pozo de succión de la potabilizadora.

Un equipo técnico se encuentra trabajando para recuperar progresivamente la producción de la planta y mejorar el abastecimiento en las zonas afectadas.

¿Qué comunidades tienen afectaciones en el suministro?

El IDAAN identificó afectaciones en los siguientes sectores:

  • Montemadero.

  • Castilla Real.

  • Colinas de Pacora.

  • Condado Real.

  • Altos de Santa Clara.

  • Las Garzas.

  • Tataré.

  • Pacora.

  • San Diego.

  • Paso Blanco 1 y 2.

  • Sectores aledaños.

El IDAAN indicó que personal técnico trabaja para recuperar progresivamente la producción de la planta y mejorar el suministro en las comunidades afectadas. Al momento del reporte no se precisó una hora para la normalización completa del servicio.

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