Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2026 - 10:35

Panamá Sin Fugas llega a Panamá Norte: IDAAN atenderá fugas en Alcalde Díaz y Caimitillo

IDAAN desplegará 20 cuadrillas y 87 colaboradores en Alcalde Díaz y Caimitillo para reparar fugas y daños en las redes de agua hasta el domingo 27.

IDAAN en Panamá Norte

IDAAN en Panamá Norte

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) llevará el programa Panamá Sin Fugas a Panamá Norte, con un operativo en Alcalde Díaz y Caimitillo para atender fugas y daños en las redes de distribución de agua potable.

Las jornadas de trabajo se desarrollarán hasta el domingo 27 de septiembre, con personal, vehículos y maquinaria desplegados en ambos sectores.

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¿Qué hará el IDAAN en Panamá Norte?

El operativo estará enfocado en atender problemas detectados en las redes de distribución y realizar las reparaciones necesarias.

Para desarrollar los trabajos, el IDAAN informó que contará con:

  • 20 cuadrillas
  • 87 colaboradores
  • 7 retroexcavadoras
  • 3 retromartillos
  • 3 camiones cajeta
  • 3 equipos Vactor
  • 14 vehículos pick-up

El director del IDAAN informó que el despliegue permitirá trabajar directamente en campo para atender las fugas y daños registrados en Alcalde Díaz y Caimitillo.

Panamá Sin Fugas busca atender daños en las redes

Con estas jornadas, el IDAAN moviliza personal y maquinaria hacia diferentes comunidades para realizar reparaciones en las redes de distribución de agua.

La entidad indicó que los trabajos en Panamá Norte se mantendrán hasta este domingo 27 de septiembre.

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