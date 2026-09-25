Panamá Sin Fugas llega a Panamá Norte: IDAAN atenderá fugas en Alcalde Díaz y Caimitillo

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) llevará el programa Panamá Sin Fugas a Panamá Norte, con un operativo en Alcalde Díaz y Caimitillo para atender fugas y daños en las redes de distribución de agua potable.

Las jornadas de trabajo se desarrollarán hasta el domingo 27 de septiembre, con personal, vehículos y maquinaria desplegados en ambos sectores.

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¿Qué hará el IDAAN en Panamá Norte?

El operativo estará enfocado en atender problemas detectados en las redes de distribución y realizar las reparaciones necesarias.

Para desarrollar los trabajos, el IDAAN informó que contará con:

20 cuadrillas

87 colaboradores

7 retroexcavadoras

3 retromartillos

3 camiones cajeta

3 equipos Vactor

14 vehículos pick-up

El director del IDAAN informó que el despliegue permitirá trabajar directamente en campo para atender las fugas y daños registrados en Alcalde Díaz y Caimitillo.

¡Panamá Sin Fugas llega a Panamá Norte!



De hoy al domingo 27 de septiembre, estaremos en Alcalde Díaz y Caimitillo, atendiendo fugas y daños en las redes de distribución.



20 cuadrillas

87 colaboradores

7 retroexcavadoras y 3 retromartillos

3 camiones cajeta y 3… — Antonio Tercero González (@Tercero78) September 25, 2026

Panamá Sin Fugas busca atender daños en las redes

Con estas jornadas, el IDAAN moviliza personal y maquinaria hacia diferentes comunidades para realizar reparaciones en las redes de distribución de agua.

La entidad indicó que los trabajos en Panamá Norte se mantendrán hasta este domingo 27 de septiembre.