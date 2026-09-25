Energía, zonas libres y finanzas: lo que Surinam busca aprender de Panamá

Mulino invita a Surinam a adherirse al Tratado de Neutralidad

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión bilateral con su homóloga de Surinam , Jennifer Geerlings-Simons, en Nueva York, donde ambos gobiernos abordaron oportunidades de cooperación en sectores como energía, comercio, inversión, finanzas y zonas libres.

Durante el encuentro, los mandatarios fueron testigos de la firma de un mecanismo de consultas entre cancilleres , con el que ambos países buscan fortalecer sus relaciones diplomáticas y facilitar el diálogo en asuntos comerciales y de inversión.

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¿Qué busca Surinam de Panamá?

Geerlings-Simons manifestó interés en conocer y aprovechar la experiencia panameña para impulsar el desarrollo económico de Surinam y acompañar las oportunidades de inversión que se están generando en ese país.

Entre los sectores abordados se encuentran:

Energía.

Comercio e inversión.

Servicios financieros.

Gestión de zonas libres.

Logística.

La presidenta surinamesa también planteó coordinar reuniones bilaterales de trabajo para profundizar la cooperación en estas áreas.

Surinam ve además en la plataforma logística de Panamá una alternativa para acceder a mercados de Centroamérica y Suramérica.

Mulino invita a Surinam a adherirse al Tratado de Neutralidad

Durante la reunión, Mulino invitó a Geerlings-Simons a evaluar la adhesión de Surinam al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, instrumento relacionado con la neutralidad permanente de la vía interoceánica.

La invitación no representa una adhesión de Surinam al tratado, por lo que corresponderá a ese país evaluar la propuesta presentada por Panamá.

Los mandatarios también conversaron sobre los mecanismos de integración regional en los que participa Panamá, entre ellos la Comunidad del Caribe (Caricom).

Cambio climático y países carbononegativos

Otro de los temas abordados fue la situación de los países considerados carbononegativos y el reconocimiento de los esfuerzos que realizan frente al cambio climático.

Mulino y Geerlings-Simons abordaron además los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

Finalmente, el mandatario panameño invitó a la presidenta de Surinam a participar en el Foro Económico de Panamá, previsto para enero de 2027.