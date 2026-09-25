Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2026 - 11:21

PGN decomisa 110 paquetes de presunta droga durante allanamiento en Villa Lucre

La PGN decomisó unos 110 paquetes con presunta sustancia ilícita durante allanamientos realizados en una vivienda de Villa Lucre, San Miguelito.

PGN decomisa 110 paquetes de presunta droga

PGN decomisa 110 paquetes de presunta droga

@PGN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) decomisó aproximadamente 110 paquetes con presunta sustancia ilícita durante diligencias de allanamiento realizadas en una vivienda ubicada en Villa Lucre, distrito de San Miguelito.

La operación fue desarrollada a través de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas.

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PGN y la Policía Nacional incauta 110 paquetes en vivienda de Villa Lucre

De acuerdo con la información suministrada por la PGN, durante los allanamientos las autoridades ubicaron e incautaron unos 110 paquetes que contenían presunta sustancia ilícita.

Hasta el momento, la institución no ha especificado qué tipo de sustancia contenían los paquetes, por lo que deberá esperarse el resultado de los análisis correspondientes para determinar su composición.

Tampoco se informó, en los datos suministrados, sobre personas aprehendidas durante las diligencias.

Las autoridades mantienen las investigaciones relacionadas con el hallazgo.

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