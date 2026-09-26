Panamá Nacionales -  26 de septiembre de 2026 - 10:46

Pago del PASE-U y entrega de tarjetas este lunes 28 de septiembre de 2026

El IFARHU continuará este lunes 28 de septiembre con la entrega de la tarjeta PASE-U en la región de Panamá Este.

Pago del PASE-U y entrega de tarjetas.

Pago del PASE-U y entrega de tarjetas.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este lunes 28 de septiembre con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en la región educativa de Panamá Este.

Pago del PASE-U este 28 de septiembre

Provincia de Panamá - Panamá Este

  • San Martín
  • Las Garzas
  • Pacora

Centro de entrega

  • Centro Comercial Megamall - Entrada del Super 99

Horario de atención

  • De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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