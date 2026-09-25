Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2026 - 08:42

PASE-U: hoy es el último día para retirar la tarjeta PUNCH en Panamá Centro

Hoy culmina la entrega de las tarjetas PUNCH en Panamá Centro, mediante las cuales se hace efectivo el beneficio del PASE-U, informó el (IFARHU).

PASE-U: hoy es el último día para retirar en Panamá Centro.

PASE-U: hoy es el último día para retirar en Panamá Centro.

IFARHU
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Más de 40 mil acudientes de Panamá Centro recibieron las tarjetas PUNCH, mediante las cuales se hace efectivo el beneficio del PASE-U, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

¿Dónde puedo retirar mi tarjeta del PASE-U?

El operativo se desarrolla en dos puntos habilitados:

  • Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz.

  • Arena Roberto Durán, destinada a la atención del público en general.

Mientras que el Centro de Combate atenderá exclusivamente a:

  • Acudientes con discapacidad.

  • Mujeres embarazadas.

  • Personas con condiciones médicas debidamente comprobadas.

  • Madres con niños de brazos.

Requisitos para retirar la tarjeta PASE-U

Los acudientes deberán presentar los siguientes requisitos:

  • Cédula vigente del acudiente responsable o trámite ante el Tribunal Electoral.

  • Descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros para validar los datos.

El IFARHU recordó a los acudientes que la jornada de entrega de las tarjetas PUNCH en Panamá Centro culmina este viernes 25 de septiembre, por lo que deberán acudir a los puntos habilitados y presentar los requisitos correspondientes para realizar el trámite.

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