Benjamín Netanyahu se reúne con Mulino y presidentes de Bolivia y Paraguay: ¿Qué hablaron?

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el interés de establecer un programa de cooperación para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, durante una reunión celebrada este jueves 24 de septiembre en Nueva York.
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¿Qué conversaron Mulino y Netanyahu?
Según informó la Presidencia de Panamá, Mulino planteó directamente a Netanyahu el interés del país en desarrollar un programa de cooperación enfocado en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Durante la conversación también se abordaron posibles áreas de colaboración en seguridad, comercio, inteligencia artificial y tecnología, incluido el desarrollo de drones.
Netanyahu, por su parte, mostró interés en conocer la estrategia aplicada por el Gobierno panameño para controlar la frontera del Darién y reducir el flujo de migración irregular por esta zona hacia Estados Unidos, de acuerdo con el comunicado de la Presidencia.
Panamá e Israel definirán áreas prioritarias de cooperación
Tras el encuentro, los países participantes acordaron elaborar una lista con sus necesidades prioritarias para identificar áreas concretas de cooperación con Israel.
La reunión se desarrolló en Nueva York en el marco de las agendas internacionales de los mandatarios durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.