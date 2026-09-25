Benjamín Netanyahu se reúne con Mulino y presidentes de Bolivia y Paraguay: ¿Qué hablaron?

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , el interés de establecer un programa de cooperación para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, durante una reunión celebrada este jueves 24 de septiembre en Nueva York.

En el encuentro también participaron los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Paraguay, Santiago Peña. Netanyahu expresó la disposición de Israel de ampliar la cooperación con los países participantes en áreas relacionadas con seguridad y tecnología.

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¿Qué conversaron Mulino y Netanyahu?

Según informó la Presidencia de Panamá, Mulino planteó directamente a Netanyahu el interés del país en desarrollar un programa de cooperación enfocado en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Israel, Benjamín Netanyahu; Bolivia, Rodrigo Paz; y Paraguay, Santiago Peña, sostuvieron este jueves una reunión conjunta en Nueva York.



El líder israelí expresó su disposición en colaborar con los países de América Latina en materia… pic.twitter.com/O7pS7fFZWe — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2026

Durante la conversación también se abordaron posibles áreas de colaboración en seguridad, comercio, inteligencia artificial y tecnología, incluido el desarrollo de drones.

Netanyahu, por su parte, mostró interés en conocer la estrategia aplicada por el Gobierno panameño para controlar la frontera del Darién y reducir el flujo de migración irregular por esta zona hacia Estados Unidos, de acuerdo con el comunicado de la Presidencia.

Panamá e Israel definirán áreas prioritarias de cooperación

Tras el encuentro, los países participantes acordaron elaborar una lista con sus necesidades prioritarias para identificar áreas concretas de cooperación con Israel.

La reunión se desarrolló en Nueva York en el marco de las agendas internacionales de los mandatarios durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.