Embajador del Reino Unido visita Darién y aborda proyectos para impulsar la economía local

El embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston , realizó una visita a la provincia de Darién como parte de las iniciativas para apoyar el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la lucha contra el crimen organizado.

El embajador sostuvo un acercamiento con la alcaldesa del distrito de Pinogana, Nadine González, y destacó la intención de trabajar de la mano con los gobiernos locales.

Proyectos que avanzan en Darién

La alcaldesa de Pinogana explicó que existen comunidades que han quedado sin movimiento económico luego de la ola migratoria registrada en Darién.

Actualmente, se avanza en proyectos como la reestructuración de la carretera desde Pacora hasta Yaviza, el nuevo hospital de Metetí y la construcción de nuevos puentes sobre el río Chucunaque.

El embajador del Reino Unido visitó la comunidad de El Real de Santa María, donde conoció la gastronomía y la cultura turística que ofrece este sector del país.