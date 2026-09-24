CEPANIM: MEF explica cómo evitar que el certificado sea inválido al momento de cobrarlo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) brindó una recomendación importante a todos los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) para evitar que el documento sea inválido al momento de cambiarlo en el Banco Nacional de Panamá.
Asimismo, recuerde que es necesario desprender el certificado del finiquito de manera correcta, evitando que el documento sufra rajaduras.
El MEF iniciará una nueva fase de atención para los cónyuges sobrevivientes del CEPANIM, aproximadamente a finales de octubre y principios de noviembre de 2026.
Si aún está a la espera de su cita, manténgase atento a la información suministrada a través de las redes sociales de la entidad.
Hasta la fecha, se han entregado más de 328,000 certificados a nivel nacional desde el 15 de junio, de los 345,000 beneficiarios registrados. Las entregas continúan de forma continua y ordenada.