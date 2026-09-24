PANAMÁ Nacionales -  24 de septiembre de 2026 - 17:44

CEPANIM: MEF explica cómo evitar que el certificado sea inválido al momento de cobrarlo

Hasta la fecha, se han entregado más de 328,000 certificados CEPANIM a nivel nacional desde el 15 de junio.

MEF explica cómo evitar que el CEPANIM sea inválido.

MEF explica cómo evitar que el CEPANIM sea inválido.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) brindó una recomendación importante a todos los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) para evitar que el documento sea inválido al momento de cambiarlo en el Banco Nacional de Panamá.

Pasos para evitar que tu certificado CEPANIM sea inválido

Al momento de firmar y colocar el número de cédula, es necesario que estos datos se coloquen en el reverso del certificado, en la parte descrita como endoso beneficiario.

Asimismo, recuerde que es necesario desprender el certificado del finiquito de manera correcta, evitando que el documento sufra rajaduras.

El MEF iniciará una nueva fase de atención para los cónyuges sobrevivientes del CEPANIM, aproximadamente a finales de octubre y principios de noviembre de 2026.

Si aún está a la espera de su cita, manténgase atento a la información suministrada a través de las redes sociales de la entidad.

Hasta la fecha, se han entregado más de 328,000 certificados a nivel nacional desde el 15 de junio, de los 345,000 beneficiarios registrados. Las entregas continúan de forma continua y ordenada.

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