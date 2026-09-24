CEPANIM: MEF explica cómo evitar que el certificado sea inválido al momento de cobrarlo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) brindó una recomendación importante a todos los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora ( CEPANIM ) para evitar que el documento sea inválido al momento de cambiarlo en el Banco Nacional de Panamá.

Al momento de firmar y colocar el número de cédula, es necesario que estos datos se coloquen en el reverso del certificado, en la parte descrita como endoso beneficiario.

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Asimismo, recuerde que es necesario desprender el certificado del finiquito de manera correcta, evitando que el documento sufra rajaduras.

El MEF iniciará una nueva fase de atención para los cónyuges sobrevivientes del CEPANIM, aproximadamente a finales de octubre y principios de noviembre de 2026.

¡Evita inconvenientes al cambiar tu CEPANIM!



Sigue estas recomendaciones clave para asegurar que tu documento sea válido al momento de realizar tu trámite:



Endoso correcto: Firma y coloca tu número de cédula únicamente en el reverso del certificado, en la sección designada… pic.twitter.com/JHDPvZ6gtZ — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) September 23, 2026

Si aún está a la espera de su cita, manténgase atento a la información suministrada a través de las redes sociales de la entidad.

Hasta la fecha, se han entregado más de 328,000 certificados a nivel nacional desde el 15 de junio, de los 345,000 beneficiarios registrados. Las entregas continúan de forma continua y ordenada.