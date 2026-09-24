Pago de CEPANIM: MEF publica recomendaciones para que el cambio sea válido

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó una serie de recomendaciones dirigidas a los beneficiarios del CEPANIM para evitar inconvenientes al momento de cambiar el certificado y garantizar que el documento sea presentado correctamente durante el trámite.

Entre las principales indicaciones están realizar adecuadamente el endoso del beneficiario y tener especial cuidado al desprender el documento, ya que una firma colocada en el lugar equivocado o daños en el certificado pueden afectar su validez.

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¿Dónde debe firmar el CEPANIM?

El MEF indica que el beneficiario debe firmar y colocar su número de cédula únicamente en el reverso del certificado, específicamente en la sección identificada como “Endoso beneficiario”.

¡Evita inconvenientes al cambiar tu CEPANIM!



Sigue estas recomendaciones clave para asegurar que tu documento sea válido al momento de realizar tu trámite:



Endoso correcto: Firma y coloca tu número de cédula únicamente en el reverso del certificado, en la sección designada… pic.twitter.com/JHDPvZ6gtZ — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) September 23, 2026

La institución recomienda verificar el espacio antes de escribir para evitar colocar la información en una sección incorrecta del documento.

¿Cómo desprender correctamente el CEPANIM?

Para separar el documento, el beneficiario debe doblarlo suavemente sobre la línea punteada de desprendimiento y luego separarlo cuidadosamente.

El objetivo es evitar que el certificado se rompa o sufra daños durante el proceso.

¿Qué puede invalidar el trámite del CEPANIM?

Según las recomendaciones divulgadas por el MEF, los beneficiarios deben prestar especial atención a dos situaciones:

Firmar incorrectamente o fuera del espacio destinado al “Endoso beneficiario” .

. Romper o dañar el documento al momento de desprenderlo.

Un CEPANIM dañado o firmado incorrectamente puede invalidar el trámite, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente el certificado antes de realizar el endoso y su posterior cambio.