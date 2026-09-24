¡Precaución! Derrame de aceite provoca accidente múltiple en el Corredor Norte

Un derrame de aceite provocó un accidente múltiple en el Corredor Norte, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), que pidió a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por la vía.

Ante las condiciones de la carretera, los Bomberos recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y seguir las indicaciones de las autoridades.

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Piden precaución a conductores en el Corredor Norte

El derrame de aceite puede generar condiciones resbaladizas sobre la carretera, por lo que las autoridades solicitaron evitar maniobras bruscas y conducir con precaución mientras se atiende la situación.

Un derrame de aceite provocó un accidente múltiple en el Corredor Norte.

Se pide a los conductores manejar despacio, guardar la distancia y seguir las indicaciones. @BCBRP pic.twitter.com/3umhXyDGqU — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2026

El BCBRP recomendó a los conductores:

Manejar a baja velocidad.

Mantener una distancia segura entre vehículos.

Seguir las indicaciones del personal que se encuentra en el área.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la cantidad de vehículos involucrados ni si el accidente dejó personas heridas.

Derrame de aceite en el Corredor Norte

El incidente se registra luego de que un derrame de aceite vegetal usado se extendiera aproximadamente dos kilómetros en el Corredor Norte, entre Villa Lucre y Tinajitas.

Personal técnico se mantiene realizando labores de contención y limpieza para evitar que el producto llegue a sistemas de drenaje, suelos, quebradas o cuerpos de agua.

También se verifican posibles impactos ambientales en sectores como Cerro Batea, La Fula y Torrijos Carter, además del área próxima al Centro Educativo Cerro Batea.