Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2026 - 10:55

MiAmbiente monitorea floraciones de alga roja en varios sectores de la costa panameña

MiAmbiente confirmó que el alga roja del género Ceramium no es tóxica, pero su acumulación puede reducir el oxígeno y generar malos olores.

MiAmbiente monitorea floraciones de alga roja.

MiAmbiente monitorea floraciones de alga roja.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que mantiene el seguimiento de las floraciones de alga roja del género Ceramium, reportadas desde hace más de un mes en diferentes sectores de la costa panameña.

Evaluaciones preliminares confirmaron que el alga no es tóxica. Sin embargo, su acumulación en grandes cantidades puede disminuir los niveles de oxígeno en el agua y generar malos olores durante su proceso de descomposición.

Investigan proliferación del alga roja

MiAmbiente indicó que se realizan estudios para identificar genéticamente la especie y determinar los factores que podrían estar favoreciendo su proliferación.

Las investigaciones cuentan con el apoyo especializado de la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá y otros expertos.

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