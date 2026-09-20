Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2026 - 14:19

MiAmbiente impulsa jornada de limpieza y conservación en una playa de Cayo Zapatilla II

La actividad de MiAmbiente contó con la participación de guardaparques, voluntarios, miembros de la comunidad de Salt Creek y la Policía Ambiental.

MiAmbiente impulsa jornada de limpieza y conservación en una playa de Cayo Zapatilla II.

MiAmbiente impulsa jornada de limpieza y conservación en una playa de Cayo Zapatilla II.

MiAmbiente
Ana Canto
Por Ana Canto

Una jornada de limpieza de playa se desarrolló en Cayo Zapatilla II, ubicado dentro del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) explicó que la iniciativa busca contribuir a la conservación de los ecosistemas marino-costeros mediante la recolección de residuos sólidos.

Asimismo, busca el fortalecimiento de la participación comunitaria en la protección de esta área protegida.

La actividad contó con la participación de guardaparques, voluntarios, miembros de la comunidad de Salt Creek y la Policía Ambiental, así como con el apoyo del representante del corregimiento de San Cristóbal para el transporte marítimo.

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