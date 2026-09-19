Mulino viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y cumplir agenda empresarial

El presidente de la República, José Raúl Mulino , llegó este sábado 19 de septiembre a Nueva York, Estados Unidos, donde participará en las actividades de alto nivel correspondientes al 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) .

La agenda oficial del mandatario incluye su participación en el debate general de la Asamblea General, además de reuniones bilaterales, encuentros con representantes del sector empresarial y actividades relacionadas con inversión, tecnología e inteligencia artificial.

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El debate general de la 81.ª Asamblea General comenzará el martes 22 de septiembre y se desarrollará hasta el 28 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial de Naciones Unidas.

¿Con qué empresas se reunirá Mulino en Nueva York?

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno panameño, representantes de compañías e instituciones financieras internacionales han solicitado reuniones con el mandatario y su equipo de trabajo.

Entre las empresas y organizaciones mencionadas están Apple, Intel, Ericsson, Mitsubishi Corporation Americas, PepsiCo, Pfizer, Citibank, JPMorgan, BBVA, Santander, Bank of America, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Google y Council of the Americas, entre otras.

Según el Ejecutivo, estos encuentros tienen como objetivo explorar posibilidades de nuevas operaciones, ampliación de actividades e inversión en Panamá.

Las reuniones forman parte de una agenda paralela a la participación de Mulino en la Asamblea General de la ONU.

¿Qué temas abordará Mulino sobre inteligencia artificial?

El presidente también participará en actividades relacionadas con la inteligencia artificial (IA) y los desafíos que plantea su implementación.

Mulino será invitado de honor en un encuentro organizado por el Grupo BID, en el que también está prevista la participación de otros jefes de Estado y representantes de empresas tecnológicas.

Entre las compañías tecnológicas mencionadas en la agenda figuran Google, Anthropic y OpenAI.

¿Con qué líderes se reunirá el presidente de Panamá?

Durante su visita a Nueva York, Mulino tiene previstas reuniones bilaterales con distintos mandatarios y autoridades internacionales.

La agenda divulgada incluye encuentros con:

Ursula von der Leyen , presidenta de la Comisión Europea.

, presidenta de la Comisión Europea. Pedro Sánchez , presidente del Gobierno de España.

, presidente del Gobierno de España. Mohamed Irfaan Ali , presidente de Guyana.

, presidente de Guyana. Jennifer Geerlings-Simons, presidenta de Surinam.

El mandatario también tiene previsto participar en una reunión de líderes de países de América Latina convocada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Mulino participará en foros empresariales y académicos

La agenda presidencial incluye además actividades del Council of the Americas y la participación como invitado de honor en el World Leaders Forum de Columbia University.

El objetivo de estos encuentros es abordar asuntos de interés internacional y mantener contactos con representantes de gobiernos, empresas y organizaciones.

¿Qué otras actividades cumplirá Mulino en Nueva York?

Durante su estadía, el presidente también participará en un acto de reconocimiento a la comunidad panameña en Nueva York.

El Gobierno informó que el jueves 24 de septiembre se tiene prevista la designación de varios tramos de Franklin Avenue, en Crown Heights, con el nombre de “Little Panama Way”, como reconocimiento a la presencia y contribución de la comunidad panameña en ese sector de Brooklyn.

Mulino también asistirá al inicio del programa “Café Presidente”, una iniciativa de capacitación vinculada con la reinserción social y laboral, desarrollada con la colaboración de Arcane Estate Coffee.