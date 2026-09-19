Alcaldía de Panamá anuncia cierre de tres mercados este lunes 21 de septiembre

La Alcaldía de Panamá anunció el cierre temporal de tres mercados municipales este lunes 21 de septiembre, por lo que los usuarios deberán tomar las previsiones correspondientes antes de acudir a estos establecimientos. La medida se debe a una jornada de limpieza y fumigación que se desarrollará en las instalaciones.

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Alcaldía de Panamá: ¿Qué mercados estarán cerrados este lunes?

De acuerdo con la información divulgada, permanecerán cerrados:

Mercado de Pueblo Nuevo

Mercado de San Felipe Neri

Mercado de Alcalde Díaz

Este lunes 21 de septiembre, los siguientes mercados permanecerán cerrados por jornada de limpieza y fumigación



Mercado de Pueblo Nuevo

Mercado de San Felipe Neri

Mercado de Alcalde Díaz



Agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/gtsaGcMXVI — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) September 19, 2026

Durante la jornada no se brindará la atención habitual al público debido a los trabajos programados.

¿Por qué cerrarán los mercados?

La Alcaldía de Panamá indicó que el cierre permitirá realizar labores de limpieza y fumigación en los tres mercados.

Por ello, quienes tenían previsto realizar compras este lunes en alguno de estos establecimientos deberán considerar el cierre antes de trasladarse.

La medida anunciada corresponde específicamente al lunes 21 de septiembre.