Panamá Nacionales -  19 de septiembre de 2026 - 12:15

Alcaldía de Panamá anuncia cierre de tres mercados este lunes 21 de septiembre

Los mercados de Pueblo Nuevo, San Felipe Neri y Alcalde Díaz estarán cerrados este lunes 21 de septiembre por trabajos de limpieza y fumigación.

Alcaldía de Panamá anuncia cierre

Alcaldía de Panamá anuncia cierre

Alcaldía de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció el cierre temporal de tres mercados municipales este lunes 21 de septiembre, por lo que los usuarios deberán tomar las previsiones correspondientes antes de acudir a estos establecimientos. La medida se debe a una jornada de limpieza y fumigación que se desarrollará en las instalaciones.

Alcaldía de Panamá: ¿Qué mercados estarán cerrados este lunes?

De acuerdo con la información divulgada, permanecerán cerrados:

  • Mercado de Pueblo Nuevo
  • Mercado de San Felipe Neri
  • Mercado de Alcalde Díaz

Durante la jornada no se brindará la atención habitual al público debido a los trabajos programados.

¿Por qué cerrarán los mercados?

La Alcaldía de Panamá indicó que el cierre permitirá realizar labores de limpieza y fumigación en los tres mercados.

Por ello, quienes tenían previsto realizar compras este lunes en alguno de estos establecimientos deberán considerar el cierre antes de trasladarse.

La medida anunciada corresponde específicamente al lunes 21 de septiembre.

En esta nota:
Seguir leyendo

Roberto Ruiz Díaz responde a Mayer Mizrachi: "No busco prebendas ni necesito su aprobación"

Feria de Empleo 2.0: candidatos ya logran contrataciones en Atlapa

Feria de Empleo 2.0: primeros asistentes consiguen contrataciones inmediatas en Atlapa

Recomendadas

Más Noticias