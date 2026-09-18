MiBus señala que alza del combustible genera $9 millones adicionales en gastos.

MiBus informó que el alza en los precios de los hidrocarburos generó $9 millones adicionales en gastos de combustible entre enero y agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Entretanto, el sistema superó los 103 millones de pasajeros movilizados durante este año.

Entre enero y agosto de 2026, MiBus realizó 2,149,062 viajes, lo que representa un aumento de 6,838 recorridos frente a los 2,142,224 registrados durante el mismo periodo de 2025.

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Solo en agosto se contabilizaron 12 millones 793 mil 481 abordajes, con lo cual el sistema alcanzó un acumulado de 103.9 millones de pasajeros movilizados en lo que va del año.

MiBus apuesta por la movilidad eléctrica

Ante el impacto del precio de los combustibles, la empresa continúa su transición hacia un sistema de transporte público más limpio y eficiente.

MiBus informó que la primera ruta completamente eléctrica del país ha tenido una buena acogida desde que comenzó a operar el pasado 6 de agosto.

Ajustes en las rutas de MiBus

Para acompañar la innovación tecnológica con mejoras en la calidad del servicio, la empresa implementó durante agosto una serie de ajustes en su red de rutas:

Reordenamiento en la Zona Paga 5 de Mayo: Se realizaron cambios logísticos en las rutas I672 e I182 para agilizar la atención de los usuarios en este punto de transbordo.

Se realizaron cambios logísticos en las rutas I672 e I182 para agilizar la atención de los usuarios en este punto de transbordo. Adaptación a la demanda: Se implementaron ajustes operativos en las áreas de Torrijos Carter y Alcalde Díaz, de acuerdo con las necesidades de ambas comunidades.

MiBus realizó 33 nuevas contrataciones

La empresa cerró agosto con un total de 4,334 trabajadores de Transporte Masivo de Panamá, S.A. (TMPSA).

Durante ese mes también se concretaron 33 nuevas contrataciones, principalmente de operadores y técnicos de mantenimiento, para garantizar la rotación necesaria, mantener la operatividad y atender el cuidado de la flota.