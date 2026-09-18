Reportan vuelco de camión en la autopista Arraiján - La Chorrera

Cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de Arraiján captaron el vuelco de un camión en la autopista Arraiján-Chorrera, cerca del puente de Vacamonte.



Unidades policiales acudieron al lugar y confeccionaron el parte de tránsito, el auto fue removido en grúa por… pic.twitter.com/dnNmaNFfti