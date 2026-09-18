Arraiján Nacionales -  18 de septiembre de 2026 - 17:56

Reportan vuelco de camión en la autopista Arraiján - La Chorrera

El vuelco del camión cerca del puente de Vacamonte en la autopista Arraiján - La Chorrera fue captado por las cámaras de videovigilancia.

Vuelco de camión en la autopista Arraiján - La Chorrera.

Vuelco de camión en la autopista Arraiján - La Chorrera.

Ana Canto
Por Ana Canto

Las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de Arraiján captaron el vuelco de un camión en la autopista Arraiján-La Chorrera, cerca del puente de Vacamonte.

Unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar y elaboraron el parte correspondiente. Posteriormente, el vehículo fue retirado con una grúa debido a los desperfectos mecánicos que presentó.

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