Panama City Marathon 2026: anuncian cierres viales este domingo 20 de septiembre

Conoce las vías que tendrán cierres @Rpc

Los conductores que transiten por distintos sectores de la ciudad de Panamá deberán tomar precauciones este fin de semana debido a los cierres y desvíos viales programados por el Panama City Marathon 2026.

La competencia se realizará este domingo 20 de septiembre, con salida y llegada en el Centro de Convenciones ATLAPA. El maratón de 42 kilómetros comenzará a las 4:00 a. m., mientras que el medio maratón tendrá su partida a las 5:00 a. m. y las carreras de 10K y 5K iniciarán a las 6:00 a. m.

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¿Desde qué hora comenzarán los cierres viales?

El plan vial comenzará desde las 11:00 p. m. del sábado 19 de septiembre y está previsto que se mantenga hasta las 12:00 p. m. del domingo 20 de septiembre.

ste domingo 20 de septiembre se realizará el Panama City Marathon 2026, por lo que se implementará un plan vial en las áreas próximas al recorrido de la competencia.



La carrera tendrá como punto de inicio y meta el Centro de Convenciones Atlapa, con horario de 4:00 a. m. a 10:00… pic.twitter.com/aSK2tyjuMP — Rpc Radio (@rpc_radio) September 18, 2026

Las autoridades y organizadores recomiendan a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y utilizar las rutas habilitadas durante el desarrollo de la competencia.

¿Qué vías estarán afectadas?

Entre los sectores contemplados en el plan vial se encuentra la Vía Israel, donde se informó del cierre desde el viaducto de Multiplaza, incluyendo la parte inferior, hasta Calle 78 Sur, en dirección hacia ATLAPA.

Debido al recorrido de las diferentes distancias, los conductores deberán prestar atención a los cierres, desvíos y tramos en los que habrá circulación compartida entre vehículos y participantes.

¿A qué hora comienza el Panama City Marathon?

El calendario oficial establece las siguientes horas de salida para el domingo:

- 4:00 a. m.: Maratón 42K.

- 5:00 a. m.: Medio Maratón 21K.

- 6:00 a. m.: Carrera 10K.

- 6:00 a. m.: Carrera 5K.

La ceremonia de premiación está programada para las 11:00 a. m. en ATLAPA.

¿Cuándo se espera la reapertura de las calles?

El plan vial contempla la reapertura progresiva de las vías y establece como referencia las 12:00 p. m. del domingo 20 de septiembre para la finalización del operativo.

Por ello, quienes tengan previsto movilizarse por las zonas del recorrido durante la madrugada y la mañana del domingo deben considerar posibles desvíos y restricciones temporales.

Recomendaciones para los conductores

Antes de salir, se recomienda:

- Planificar la ruta con anticipación.

- Revisar los desvíos habilitados.

- Evitar las áreas próximas al recorrido si no es necesario transitar por ellas.

- Salir con tiempo adicional, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

- Respetar las indicaciones de los agentes de tránsito.

- Tener precaución en los sectores donde exista circulación compartida entre atletas y vehículos.

El Panama City Marathon 2026 incluye las distancias de 42K, 21K, 10K, 5K y una carrera infantil de 1K.