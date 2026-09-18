"Panamá es soberano": Kevin Marino Cabrera vuelve a cuestionar a China por Taiwán

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, volvió a cuestionar la posición de China frente al acercamiento de un grupo de diputados panameños con Taiwán, en medio del intercambio de declaraciones que ha generado el tema durante los últimos días.

Cabrera hizo énfasis en la soberanía y el sistema democrático panameño al referirse nuevamente a las críticas provenientes de la representación china.

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“Panamá es un país con una democracia, es soberano y las personas aquí pueden hacer sus propias decisiones”, expresó el diplomático estadounidense. “Panamá es un país con una democracia, es soberano y las personas aquí pueden hacer sus propias decisiones”, expresó el diplomático estadounidense.

Cabrera también dirigió críticas al sistema político chino y a las restricciones que, según afirmó, existen en ese país.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, volvió cuestionar las críticas del embajador chino sobre el acercamiento de diputados panameños con Taiwán.



"Panamá es un país con una democracia, es soberano y las personas aquí pueden hacer sus propias decisiones.… pic.twitter.com/GVK9Lvphmy — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

“Yo sé que en China no están acostumbrados a eso, ahora mismo no dejan que las personas en su propio país puedan viajar, pero de nuevo, yo sé que el nuevo embajador estará aprendiendo”, manifestó. “Yo sé que en China no están acostumbrados a eso, ahora mismo no dejan que las personas en su propio país puedan viajar, pero de nuevo, yo sé que el nuevo embajador estará aprendiendo”, manifestó.

Las declaraciones representan un nuevo capítulo del intercambio surgido después de que diputados de la Asamblea Nacional impulsaran un Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán.

¿Por qué China cuestionó a los diputados panameños?

La Embajada de China en Panamá expresó el pasado 8 de septiembre su “fuerte descontento y enérgico rechazo” por la creación del grupo parlamentario.

Beijing sostiene que la iniciativa contradice el principio de una sola China y la política exterior mantenida por Panamá desde el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China en 2017.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino volvió a pronunciarse sobre el asunto el 14 de septiembre. Su portavoz, Guo Jiakun, afirmó que China se opone a contactos oficiales entre Taiwán y países que mantienen relaciones diplomáticas con Beijing, e instó a Panamá a cumplir su compromiso con el principio de una sola China.

Cabrera ya había cuestionado la reacción de China

No es la primera vez esta semana que Cabrera se refiere públicamente a la controversia.

El 16 de septiembre, el embajador estadounidense cuestionó la reacción de Beijing y calificó como una “obsesión” su postura respecto a los viajes y contactos relacionados con Taiwán.

Posteriormente, la Embajada de China publicó un mensaje en el que habló de “ignorancia” y “prejuicio”. Aunque la publicación no nombró directamente a Cabrera, estuvo acompañada de una imagen del diplomático y se produjo después de sus declaraciones.

El nuevo pronunciamiento de Cabrera mantiene así abierta la discusión diplomática en Panamá en torno a los contactos de legisladores panameños con Taiwán y la reacción de Beijing.