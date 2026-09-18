¿Qué alimentos están subiendo de precio en Panamá por el aumento de la gasolina?

El nu evo aumento del precio de los combustibles en Panamá comienza a sentirse más allá de las estaciones de servicio y podría tener repercusiones en el costo de los alimentos que llegan diariamente a los mercados.

Desde este viernes 18 de septiembre entraron en vigencia nuevos precios máximos para las gasolinas y el diésel, un incremento que eleva los costos de movilización y distribución de productos.

En mercados de la capital ya se reportan aumentos en productos de consumo cotidiano como cebolla, zanahoria y tomate, aunque el combustible no es el único factor detrás de las variaciones de precios, pues las condiciones climáticas también están afectando algunos rubros.

¿Qué alimentos están aumentando de precio?

Uno de los productos que registra variaciones es la cebolla, que ha llegado a venderse hasta en B/.1.50 la libra, mientras que la zanahoria ronda B/.1.25 la libra. Compradores también han reportado incrementos en el tomate.

Vendedores de Merca Panamá señalan que el costo de algunos productos se verá impactado por el nuevo alza en los precios del combustible que comienzan a regir a partir de este viernes. pic.twitter.com/vNTCtqQCZZ — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

En Merca Panamá, comerciantes habían advertido además sobre precios elevados en otros productos. El otoe llegó a B/.1.75 la libra al por mayor, mientras que el ñame superó B/.1.90 por libra al precio mayorista, según declaraciones de comerciantes recogidas esta semana.

Esto no significa que esos precios sean consecuencia únicamente del ajuste de combustible que comenzó este viernes. Los valores de los alimentos pueden variar por factores como disponibilidad, producción, clima, transporte y oferta y demanda.

El diésel sube 13 centésimos por litro

El impacto sobre la cadena de distribución cobra especial relevancia porque el diésel bajo en azufre aumentó B/.0.130 por litro, el mayor incremento de los tres combustibles regulados en el nuevo periodo.

En Panamá y Colón, el precio máximo del diésel quedó en B/.1.530 por litro. La gasolina de 95 octanos aumentó B/.0.105 y quedó en B/.1.384 por litro, mientras que la de 91 octanos subió B/.0.093, hasta B/.1.287 por litro. Los nuevos precios comenzaron a regir a las 6:00 a.m. de este viernes y estarán vigentes hasta el 2 de octubre.

¿Por qué el combustible puede encarecer los alimentos?

El aumento del combustible incrementa los costos de movilización de mercancías desde las zonas de producción hasta los centros de distribución y mercados.

El transporte de carga, la actividad agropecuaria, la logística y la distribución de alimentos están entre los sectores expuestos al incremento de los costos de movilización. La magnitud en que ese costo termina trasladándose al precio que paga el consumidor puede variar según el producto y el resto de los costos de la cadena.

Para los consumidores, el escenario significa prestar mayor atención a los precios de frutas, verduras, legumbres y otros productos frescos durante las próximas jornadas, especialmente si los mayores costos de transporte persisten.