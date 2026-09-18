Gasolina en Panamá: ¿cuánto cuesta llenar un tanque de 10, 15 y 20 galones desde hoy?

Desde este viernes 18 de septiembre de 2026, los precios máximos de los combustibles 91,95 y diésel aumentaron en Panamá, una situación que representa un mayor gasto para los conductores.

Contenido de Interés: Gasolina y diésel: estos son los precios del Combustible por provincia desde hoy 18 de septiembre

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En Panamá y Colón, el litro de gasolina de 95 octanos quedó en B/.1.384, mientras que la gasolina de 91 octanos se estableció en B/.1.287 por litro.

¿Cuánto cuesta llenar un tanque de 10, 15 y 20 galones?

Para calcular el costo aproximado de llenar un tanque, se toma como referencia que un galón equivale a 3.785412 litros.

Gasolina de 95 octanos

10 galones: aproximadamente B/.52.39

15 galones: aproximadamente B/.78.58

20 galones: aproximadamente B/.104.78

Gasolina de 91 octanos

10 galones: aproximadamente B/.48.70

15 galones: aproximadamente B/.73.05

20 galones: aproximadamente B/.97.40

Los cálculos corresponden a los precios establecidos en Panamá y Colón. El monto puede variar dependiendo de la la provincia y de la cantidad exacta de combustible que necesite su carro.

El nuevo ajuste estará vigente hasta el 2 de octubre, cuando se realizará la próxima actualización de los precios máximos de los combustibles en el país.