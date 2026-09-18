Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2026 - 08:45

Gasolina en Panamá: ¿cuánto cuesta llenar un tanque de 10, 15 y 20 galones desde hoy?

Los costos de la gasolina 91, 95 y diésel subieron desde este viernes 18 de septiembre de 2026, a nivel nacional.

Gasolina en Panamá nuevo aumento

Gasolina en Panamá nuevo aumento

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En Panamá y Colón, el litro de gasolina de 95 octanos quedó en B/.1.384, mientras que la gasolina de 91 octanos se estableció en B/.1.287 por litro.

¿Cuánto cuesta llenar un tanque de 10, 15 y 20 galones?

Para calcular el costo aproximado de llenar un tanque, se toma como referencia que un galón equivale a 3.785412 litros.

Gasolina de 95 octanos

  • 10 galones: aproximadamente B/.52.39

  • 15 galones: aproximadamente B/.78.58

  • 20 galones: aproximadamente B/.104.78

Gasolina de 91 octanos

  • 10 galones: aproximadamente B/.48.70

  • 15 galones: aproximadamente B/.73.05

  • 20 galones: aproximadamente B/.97.40

Los cálculos corresponden a los precios establecidos en Panamá y Colón. El monto puede variar dependiendo de la la provincia y de la cantidad exacta de combustible que necesite su carro.

El nuevo ajuste estará vigente hasta el 2 de octubre, cuando se realizará la próxima actualización de los precios máximos de los combustibles en el país.

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