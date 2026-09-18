PASE-U: ¿quiénes reciben el pago hoy en la tarjeta y dónde deben retirarla?

Aquellos beneficiarios del PASE-U en Panamá Norte que aún no ha recibido el pago, tienen una nueva jornada de entrega de la Tarjeta PUNCH este viernes 18 y sábado 19 de septiembre, según informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

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La entrega se desarrolla en conjunto con la Caja de Ahorros y contempla a 41,592 beneficiarios, correspondientes a 29,546 padres, madres y acudientes de esta región. Para esta jornada se ha destinado un desembolso de B/.4,540,050.00.

¿Dónde retirar la Tarjeta PUNCH del PASE-U?

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El IFARHU indicó que los padres, madres y acudientes deben estar atentos a la programación correspondiente a su centro educativo, ya que deberán presentarse en los predios de Los Andes Mall para recibir la tarjeta.

Por ello, antes de acudir a retirar la Tarjeta PUNCH, es importante verificar la programación asignada al plantel del beneficiario.

Esta entrega está dirigida a beneficiarios del PASE-U de Panamá Norte incluidos en la programación anunciada para estas fechas. Los acudientes deben revisar la convocatoria correspondiente a su centro educativo para conocer cuándo y dónde les corresponde retirar la tarjeta.