Acodeco advierte: ¿qué hacer si una gasolinera cobra demás?

Con el nuevo aumento de los precios de los combustibles que rige desde este viernes 18 de septiembre, los conductores deben verificar cuánto pueden cobrar las estaciones de servicio en cada localidad. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) recuerda que existen precios máximos de venta por litro para la gasolina de 95 y 91 octanos y el diésel bajo en azufre (ULS).

Estos precios están vigentes desde el 18 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2026 y varían según la localidad. La Secretaría Nacional de Energía establece los precios máximos, mientras que Acodeco realiza labores relacionadas con la protección de los consumidores y la verificación del cumplimiento de las disposiciones aplicables.

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¿Qué debe hacer si una gasolinera cobra por encima del precio máximo?

Si al momento de abastecerse un consumidor considera que una estación está cobrando por encima del precio máximo establecido para su localidad, puede presentar una denuncia ante Acodeco.

La entidad dispone de un formulario de denuncias en línea, en el que se solicita información como el nombre del establecimiento, provincia, distrito, corregimiento, referencia para ubicarlo y una descripción de la situación. También permite adjuntar documentos en formatos PNG, JPG o PDF, con un límite de 10 MB.

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Es recomendable conservar la factura o comprobante de pago, ya que permite respaldar la información relacionada con la compra.

¿Dónde se puede denunciar?

Acodeco mantiene habilitados diferentes canales para que los consumidores reporten irregularidades.

Entre ellos están:

Formulario de denuncias en línea de Acodeco.

Línea 311.

Correo electrónico: [email protected] .

La entidad también recomienda comparar los precios entre estaciones, verificar el precio antes de abastecerse y solicitar siempre factura o comprobante.

¿Qué información conviene aportar en la denuncia?

Para facilitar la verificación, el consumidor debe procurar tener los datos de la estación de servicio y explicar claramente la situación.

Es útil conservar:

Nombre de la estación de combustible.

Ubicación exacta.

Fecha y hora del abastecimiento.

Tipo de combustible adquirido.

Precio cobrado por litro.

Factura o comprobante de pago.

Fotografía del precio anunciado, si se dispone de ella.

El formulario de Acodeco permite incluir una descripción de la denuncia y adjuntar documentos.

¿Cuáles son los precios máximos de los combustibles?

Para el período comprendido entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, los precios máximos varían de acuerdo con la localidad.

En Panamá y Colón, por ejemplo, los precios máximos son:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.384 por litro.

B/.1.384 por litro. Gasolina de 91 octanos: B/.1.287 por litro.

B/.1.287 por litro. Diésel ULS: B/.1.530 por litro.

En Changuinola, los valores máximos son:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.434.

B/.1.434. Gasolina de 91 octanos: B/.1.337.

B/.1.337. Diésel ULS: B/.1.580.

Por ello, antes de presentar una denuncia es importante comparar el precio cobrado con el máximo correspondiente a la localidad donde está ubicada la estación.

¿Por qué es importante guardar la factura?

Acodeco recomienda a los consumidores solicitar el comprobante de la compra. Este documento permite contar con evidencia del establecimiento, producto adquirido y monto pagado en caso de que posteriormente se presente una denuncia.