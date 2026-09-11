Precio de tanque de gas de 25 libras en Panamá: conoce el listado de la Acodeco

Precio de tanque de gas de 25 libras en Panamá

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó a los consumidores cuáles son los precios máximos de venta al por menor del tanque de gas de 25 libras que están vigentes en las diferentes localidades de Panamá.

Los precios corresponden al cilindro de gas licuado de petróleo (GLP) de 11.34 kilogramos, equivalente al tradicional tanque de 25 libras, y están regulados mediante el Decreto Ejecutivo N.° 32 del 28 de abril de 2026.

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¿Cuál es el precio del tanque de gas de 25 libras?

El decreto establece precios máximos para la comercialización del gas licuado de petróleo tanto al por mayor como al por menor, con valores que varían de acuerdo con la localidad.

Por esta razón, el precio máximo que puede pagar un consumidor por el tanque de 25 libras depende del área donde se realice la compra.

Precios máximos por localidad

La consulta del precio establecido para cada zona permite a los consumidores verificar si el monto que están pagando por el cilindro se encuentra dentro del límite regulado.

¿Hasta cuándo estarán vigentes estos precios?

Los precios fueron establecidos mediante el Decreto Ejecutivo N.° 32 del 28 de abril de 2026, que regula la venta del GLP en cilindros de 11.34 kilogramos (25 libras).

La regulación tiene una vigencia de seis meses, con posibilidad de ser prorrogada. Por ello, los consumidores deben estar atentos a las actualizaciones oficiales de Acodeco y del Gobierno Nacional ante cualquier modificación o prórroga de estos precios.