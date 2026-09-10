Agroferias del IMA: estos son los puntos donde habrá venta de productos baratos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las Agroferias este viernes 11 de septiembre de 2026, jornadas en las que los consumidores podrán adquirir productos a precios accesibles y apoyar la producción nacional.
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¿Dónde estarán las Agroferias del IMA viernes?
Veraguas
- Parque San Isidro Labrador, en Soná cabecera.
- Cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.
Herrera
- Cancha Municipal de Pesé, en el corregimiento de Pesé cabecera.
Darién
- Cancha techada de Setegantí, distrito de Chepigana.
Panamá
- Crystal Plaza Mall, corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá.
Los Santos
- Junta Comunal de Las Cruces, distrito de Los Santos.
Colón
- Parque Público de María Chiquita, distrito de Portobelo.
Chiriquí
- Gimnasio Municipal de Gualaca, distrito de Gualaca.
- Municipio de Tierras Altas, distrito de Tierras Altas.
Panamá Oeste
- Parque Libertador, en Barrio Balboa, distrito de La Chorrera.
Comarca Ngäbe-Buglé
- Comunidad de Samboa, en el distrito de Jirondai.
¿A qué hora comienzan las Agroferias?
Las jornadas de este jueves 10 de septiembre comenzarán a las 8:00 a. m.
El IMA invita a los consumidores a acudir a los puntos habilitados para aprovechar la oferta de productos disponibles y, al mismo tiempo, respaldar la producción nacional.
Antes de trasladarse, se recomienda verificar cualquier actualización del IMA sobre los puntos de venta, horarios o disponibilidad de productos.