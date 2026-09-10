Día Mundial para la Prevención del Suicidio: estas son las señales

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio , una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de identificar las señales de alerta y brindar apoyo a quienes atraviesan una situación de crisis.

Según el último reporte oficial, de 2025 se registraron alrededor de 6,000 intentos de suicidio, de los cuales el 80 % corresponde a mujeres de entre 15 y 29 años.

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La jefa del Programa Nacional de Salud Mental de la Caja de Seguro Social (CSS), Jazmín Cedeño Suman, explicó que existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los intentos y las muertes por suicidio. “Las mujeres intentan más el suicidio; sin embargo, los hombres lo consuman. Además, los hombres utilizan métodos más letales en comparación con las mujeres. Por cada mujer que muere por suicidio, hay alrededor de siete hombres que mueren”, explicó Cedeño.

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“Las mujeres intentan más el suicidio, sin embargo, los hombres lo consuman. Esto obviamente tiene que ver por muchos factores socioculturales que influyen en estas decisiones, además que los hombres utilizan métodos más letales en comparación con las mujeres. Por cada mujer que… pic.twitter.com/ytwOTS4Z39 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2026

Prevención del suicidio: Señales de alerta

Que pueden indicar que una persona necesita apoyo

Trastornos alimenticios.

Depresión.

Irritabilidad o cambios frecuentes de comportamiento.

Alteraciones en la conducta.

Cambios significativos en el estado de ánimo o comportamiento habitual.

Las provincias que reportaron más suicidios de acuerdo con el último registro del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá (INEC) correspondiente a 2024 fueron Panamá, Los Santos y Coclé.

Las personas que atraviesen una crisis o necesiten ayuda pueden comunicarse al 911, llamar a la línea 147 o acudir a las policlínicas correspondientes para recibir orientación y atención profesional.