Operativo 'Delivery' sorprende a Bugaba: 7 aprehendidos y 10 vehículos recuperados

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional desarrollan este jueves 10 de septiembre el operativo 'Delivery' en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la información suministrada por la PGN, hasta el momento siete personas han sido aprehendidas y se han recuperado 10 vehículos presuntamente vinculados con la ejecución de varios de los delitos investigados, además de otros indicios.

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Operativo se desarrolla en 12 puntos de Bugaba

Las diligencias se realizan de manera simultánea en 12 puntos del distrito de Bugaba y están relacionadas con investigaciones que se desarrollan desde el año 2025.

Las autoridades investigan la presunta comisión de delitos relacionados con blanqueo de capitales, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y comercialización de sustancias ilícitas.

El operativo es desarrollado por las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, en conjunto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

Investigación inició en 2025

Según la Procuraduría, las diligencias ejecutadas este jueves forman parte de investigaciones generadas desde 2025, por lo que las autoridades mantienen acciones dirigidas a recopilar elementos relacionados con los hechos investigados.

La institución reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y actuando conforme a la Constitución y las leyes de la República.

Las investigaciones continúan y los resultados del operativo podrían actualizarse a medida que avancen las diligencias en los distintos puntos intervenidos.