Sismo de 4.6 frente a Costa Rica: ¿a qué distancia de Panamá ocurrió?

Un sismo de magnitud 4.6 fue registrado la mañana de este jueves 10 de septiembre de 2026, frente a las costas de Costa Rica, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
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Geociencias reporta sismo de magnitud 4.6 frente a Costa Rica
El Instituto de Geociencias mantiene el evento en estado preliminar, por lo que los datos, incluida la magnitud y localización, podrían ser ajustados posteriormente conforme avance el procesamiento de la información sísmica.
Hasta el momento, con los datos proporcionados en el reporte, no se ha informado sobre daños ni afectaciones asociados a este movimiento.