Sismo de 4.6 frente a Costa Rica: ¿a qué distancia de Panamá ocurrió?

Un sismo de magnitud 4.6 fue registrado la mañana de este jueves 10 de septiembre de 2026, frente a las costas de Costa Rica, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Según el informe, el movimiento sísmico ocurrió a las 5:38:55 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro fue localizado costa afuera de Costa Rica, a 138 kilómetros al oeste de Río Sereno, en la provincia de Chiriquí.

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Geociencias reporta sismo de magnitud 4.6 frente a Costa Rica

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-09-10

Hora: 5:38:55AM hora local

Magnitud: 4.6

Profundidad: 10km

Localizado en Costa afuera de Costa Rica a 138km al oeste de Río Sereno pic.twitter.com/HK3cPz8ZzT — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) September 10, 2026

El Instituto de Geociencias mantiene el evento en estado preliminar, por lo que los datos, incluida la magnitud y localización, podrían ser ajustados posteriormente conforme avance el procesamiento de la información sísmica.

Hasta el momento, con los datos proporcionados en el reporte, no se ha informado sobre daños ni afectaciones asociados a este movimiento.