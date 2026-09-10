Costa Rica Nacionales -  10 de septiembre de 2026 - 07:22

Sismo de 4.6 frente a Costa Rica: ¿a qué distancia de Panamá ocurrió?

El Instituto de Geociencias reportó un sismo de magnitud 4.6 frente a Costa Rica, a 138 km de Río Sereno, este jueves 10 de septiembre.

Sismo de magnitud 4.6 se registra frente a Costa Rica

Sismo de magnitud 4.6 se registra frente a Costa Rica

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un sismo de magnitud 4.6 fue registrado la mañana de este jueves 10 de septiembre de 2026, frente a las costas de Costa Rica, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Según el informe, el movimiento sísmico ocurrió a las 5:38:55 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro fue localizado costa afuera de Costa Rica, a 138 kilómetros al oeste de Río Sereno, en la provincia de Chiriquí.

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Geociencias reporta sismo de magnitud 4.6 frente a Costa Rica

El Instituto de Geociencias mantiene el evento en estado preliminar, por lo que los datos, incluida la magnitud y localización, podrían ser ajustados posteriormente conforme avance el procesamiento de la información sísmica.

Hasta el momento, con los datos proporcionados en el reporte, no se ha informado sobre daños ni afectaciones asociados a este movimiento.

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