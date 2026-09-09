Intervienen vertedero clandestino entre Río Abajo, Pueblo Nuevo y Victoriano Lorenzo.

Las autoridades desarrollaron este miércoles un operativo interinstitucional para intervenir un vertedero clandestino ubicado en la zona limítrofe entre los corregimientos de Río Abajo, Pueblo Nuevo y Victoriano Lorenzo. Las acciones incluyeron la inspección, fiscalización y limpieza de dos lotes baldíos utilizados para la acumulación ilegal de desechos.
Según el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la acumulación de residuos en este punto generaba un grave problema de salud pública y malestar entre los vecinos debido a la proliferación de vectores y la emanación de malos olores. En el operativo participaron funcionarios de MiAmbiente, el Ministerio de Salud (Minsa), la Alcaldía de Panamá, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), la Defensoría del Pueblo y unidades de la Policía Nacional.