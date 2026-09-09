Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2026 - 18:04

Intervienen vertedero clandestino entre Río Abajo, Pueblo Nuevo y Victoriano Lorenzo

Las autoridades desarrollaron este miércoles un operativo interinstitucional en Río Abajo, Pueblo Nuevo y Victoriano Lorenzo.

Intervienen vertedero clandestino entre Río Abajo

Intervienen vertedero clandestino entre Río Abajo, Pueblo Nuevo y Victoriano Lorenzo.

Ana Canto
Por Ana Canto

Las autoridades desarrollaron este miércoles un operativo interinstitucional para intervenir un vertedero clandestino ubicado en la zona limítrofe entre los corregimientos de Río Abajo, Pueblo Nuevo y Victoriano Lorenzo. Las acciones incluyeron la inspección, fiscalización y limpieza de dos lotes baldíos utilizados para la acumulación ilegal de desechos.

Durante la diligencia, Jonathan Rodríguez, técnico de la entidad responsable, informó que los propietarios de ambos terrenos ya fueron identificados. De incumplir las disposiciones ambientales, los dueños de los predios enfrentarán sanciones económicas que oscilan entre los 2,500 y los 5,000 balboas, conforme a la normativa vigente. De igual forma, las autoridades emitieron una orden perentoria para exigir el cercado inmediato de los lotes con el fin de evitar mayores daños ecológicos en la cuenca del río Abajo y la bahía de Panamá.

Según el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la acumulación de residuos en este punto generaba un grave problema de salud pública y malestar entre los vecinos debido a la proliferación de vectores y la emanación de malos olores. En el operativo participaron funcionarios de MiAmbiente, el Ministerio de Salud (Minsa), la Alcaldía de Panamá, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), la Defensoría del Pueblo y unidades de la Policía Nacional.

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