Intervienen vertedero clandestino entre Río Abajo, Pueblo Nuevo y Victoriano Lorenzo.

Por Ana Canto Las autoridades desarrollaron este miércoles un operativo interinstitucional para intervenir un vertedero clandestino ubicado en la zona limítrofe entre los corregimientos de Río Abajo, Pueblo Nuevo y Victoriano Lorenzo. Las acciones incluyeron la inspección, fiscalización y limpieza de dos lotes baldíos utilizados para la acumulación ilegal de desechos.

Durante la diligencia, Jonathan Rodríguez, técnico de la entidad responsable, informó que los propietarios de ambos terrenos ya fueron identificados. De incumplir las disposiciones ambientales, los dueños de los predios enfrentarán sanciones económicas que oscilan entre los 2,500 y los 5,000 balboas, conforme a la normativa vigente. De igual forma, las autoridades emitieron una orden perentoria para exigir el cercado inmediato de los lotes con el fin de evitar mayores daños ecológicos en la cuenca del río Abajo y la bahía de Panamá.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse